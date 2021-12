"La lucha sigue": Beatriz Gutiérrez Müller dedica un mensaje motivador a AMLO

https://mundo.sputniknews.com/20211201/la-lucha-sigue-beatriz-gutierrez-muller-dedica-un-mensaje-motivador-a-amlo-1118871856.html

La escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller dedicó un mensaje a su esposo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de sus... 01.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-01T20:10+0000

2021-12-01T20:10+0000

2021-12-01T20:10+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

presidencia de méxico

méxico

beatriz gutiérrez müller

Acompañado de fotografías de festejo que realizó López Obrador el 1 de diciembre tras asumir el cargo como presidente, Gutiérrez Müller aseguró en una publicación en sus redes sociales que "no han sido fáciles estos tres años (ni los anteriores)".La académica afirmó que "lucha sigue" y la lealtad es la que la motiva, por lo que se comprometió a seguir haciendo su "modesta aportación" y todo su amor "para que Andrés Manuel no le falle al pueblo porque no tiene derecho a fallarnos"."A los mexicanos y mexicanas quiero recordarles: todos hacemos algo importante, por más pequeña que sea la contribución (a veces, en apariencia). Las grandes cosas se logran entre todos; con arrojo, paciencia y constancia", se lee en el mensaje.Asimismo, invitó a sus seguidores a acudir al festejo planeado para las 17 hrs. (hora local) en el Zócalo de la Ciudad de México.¿Cómo festejará AMLO sus tres años?Desde el pasado 24 de noviembre López Obrador anunció que celebraría los primeros tres años de su sexenio con una fiesta masiva que será el primer evento público durante la pandemia."Pues están todos invitados. Y pues la gente es muy responsable, y aquí ya todos están vacunados y los que van a venir seguramente vienen vacunados, se van a cuidar, la gente de aquí siempre se ha sabido cuidar", declaró el mandatario en la conferencia matutina de este 30 de noviembre.Según la agenda difundida por Presidencia de México, los festejos comienzan a las 14:30 hrs. de Ciudad de México con una presentación del mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Banda Filarmónica de Ocotlán, Oaxaca.A las 15:30 hrs. habrá un concierto del cantante veracruzano Byron Barranco seguido de una presentación de Frino y Gorrión Serrano y de María Inés Ochoa.En punto de las 17 hrs. se espera el arribo de López Obrador para que dé un mensaje a la nación. Después, se contempla entonar el Himno Nacional para cerrar el evento con un grupo musical de la Secretaría de Marina.

méxico

