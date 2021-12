https://mundo.sputniknews.com/20211201/la-deteccion-de-vih-flaquea-en-tiempos-de-covid-1118869066.html

La detección de VIH flaquea en tiempos de COVID

MADRID/BARCELONA (Sputnik) — Uno de los efectos colaterales de la pandemia del coronavirus fue el retroceso del diagnóstico y tratamiento de otras patologías... 01.12.2021, Sputnik Mundo

vih

españa

sida

onusida

covid-19

pandemia de coronavirus

"Si bien ya antes estábamos lejos del camino para poner fin al sida, los obstáculos ahora son mucho mayores, puesto que la COVID-19 sigue azotando al mundo con fuerza, lo que obliga a interrumpir los servicios de prevención y tratamiento del VIH", puso de manifiesto con motivo de este Día Mundial del Sida la directora ejecutiva del programa de Naciones Unidas ONUSIDA, Winnie Byanyima.Pese a los importantes pasos dados por muchos países contra la enfermedad desde el primer caso hace 40 años, los problemas de acceso a servicios relacionados con esta siguen vigentes e incluso empeoraron durante la crisis del covid.Estos problemas no son ajenos a España, donde desde el primer diagnóstico en Barcelona en 1981 se notificaron un total de 88.684 casos."Este año se cumplen 40 años desde el descubrimiento de los primeros casos de VIH, y en estas décadas ha habido avances muy importantes, pero por primera vez, a causa del impacto que ha supuesto la covid-19, hay retrocesos", cuenta a Sputnik la directora de la ONG española Salud por Derecho, Vanessa López.Salud por Derecho impulsa estos días la campaña #VIHdasolvidadas, que busca poner foco en el impacto que la COVID-19 está teniendo en la lucha mundial contra esta afección.Caen los diagnósticos en 2020Según los datos del Fondo Mundial de lucha contra el sida, tuberculosis y malaria, los diagnósticos de VIH cayeron más de un 22% durante la crisis del coronavirus.En España, donde la prueba de detección es gratuita y confidencial para todos los ciudadanos, estos descendieron un 41% en 2020 con respecto al año anterior, como recoge un informe del Ministerio de Sanidad.Las autoridades españolas atribuyen esta reducción a "diversos factores relacionados con la pandemia de covid-19", como la infranotificación por sobrecarga de los sistemas de vigilancia, la falta de diagnóstico por dificultades para acceder a la atención sanitaria, o la posible reducción de la incidencia por las medidas de distanciamiento social.No solo se encontraron menos casos de VIH durante el covid, estos también se diagnosticaron más tarde, lo que sigue siendo uno de los principales problemas en el caso español, donde un 46,8 por ciento de diagnósticos debería haberse hecho antes.La pronta detección es clave para parar las cadenas de transmisión del virus, ya que las personas en tratamiento no pueden infectar a los demás.El Consejo General de Enfermería de España efectuó un llamamiento a que "todos aquellos que tengan sospechas o hayan tenido una relación de riesgo se hagan la prueba de detección", ya que en España hasta un 13 por ciento de afectados no sabe que es portador.Estas cifras alejan al país del objetivo 95-95-95 de ONUSIDA, que busca un 95% de personas con VIH diagnosticadas, un 95% en tratamiento y otro 95 con carga viral indetectable.Todavía un problema de salud públicaNaciones de todo el mundo se despiertan estos días preocupadas por la nueva variante del SARS-CoV-2 ómicron localizada en el sur del continente africano, donde la lucha contra el sida cobra especial importancia.En torno al 60% de casos totales de VIH en el mundo están concentrados en el África subsahariana, que es también una de las regiones del mundo con menor cobertura vacunal contra la covid.Se trata de una de las principales reivindicaciones de #VIHdasolvidadas, iniciativa con la que Salud por Derecho quiere poner de manifiesto que "no todas las pandemias se combaten con mascarillas".Desde esta organización creen que la liberación de patentes de vacunas contra el covid, por ejemplo, puede contribuir a que se dediquen más esfuerzos científicos y sanitarios al VIH en los países más afectados.La fundación también insiste en abordar la situación de estancamiento que atraviesa la financiación del sida.Para conseguir que el VIH deje de ser un problema de salud pública en 2030, tal como se pretende a nivel internacional, ONUSIDA calcula que harán falta en torno a 29.000 millones de dólares.López indica que "cada año faltan en torno a 1.000 millones" y "ahora preocupa muchísimo que con la de esfuerzos que se están dedicando a luchar con la COVID-19 esto se agrave".Pese a haberse reducido un 52% el número de infecciones desde el pico más alto de la pandemia, que fue en 1997, todavía hay 1,5 millones de nuevas infecciones y 700.000 muertes por sida cada año.Mejorar las políticas de prevención, garantizar el acceso a la atención sanitaria de personas vulnerables o acelerar los diagnósticos son algunos de los retos de una pandemia que sigue a la espera de una vacuna que la combata.

