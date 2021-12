https://mundo.sputniknews.com/20211201/esquizofrenia-en-la-otan-se-contradice-con-respecto-a-rusia-1118865921.html

¿Esquizofrenia en la OTAN?: se contradice con respecto a Rusia

¿Esquizofrenia en la OTAN?: se contradice con respecto a Rusia

La OTAN se contradice respecto a Rusia. EEUU 'ayuda' a Afganistán con sanciones: Rusia hace envíos humanitarios. Científico mexicano acerca aspiraciones de... 01.12.2021, Sputnik Mundo

Los mundos paralelos de la OTANLos ministros de Exteriores de la OTAN se pronunciaron a favor del diálogo con Rusia, al que consideran vital. Así lo declaró el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg al término del primer día de la reunión ministerial del bloque militar en Riga. Sin embargo, en su siguiente planteamiento, Stoltenberg ha tachado la idea sensata de la importancia "vital" del diálogo con Rusia.Y es que ha instado a Rusia a "mostrar transparencia y detener la escalada" en la frontera con Ucrania, al destacar la necesidad de que Rusia y Bielorrusa sean más transparentes en sus ejercicios militares. La incógnita es saber a qué se refiere con esos términos, porque de hecho no hay escalada alguna de las tropas rusas en la frontera con Ucrania. Si para ellos la distancia de más de 200 km significa "estar en la frontera", es algo nuevo en la escala de mediciones.Hace un poco más de un mes, el diario estadounidense Politico publicó unas imágenes satelitales que mostraban una concentración de militares y equipo bélico de Rusia "en la frontera con Ucrania", aunque en realidad estaban desplegadas en la región rusa de Smolensk que no limita con Ucrania. La provincia de Smolensk sí que tiene frontera con Bielorrusia, pero entre esa región y Ucrania se encuentra otra provincia rusa, la de Briansk. Si miraran un mapa podrían darse cuenta de ello.Por otro lado, la OTAN insiste en la necesidad de que Rusia y Bielorrusa "sean más transparentes en sus ejercicios militares". Una auténtica hipocresía. Rusia y Bielorrusia, que forman el Estado de La Unión, siempre que llevaban a cabo maniobras militares invitaban a representantes de la OTAN a seguirlas in situ, pero siempre hacía caso omiso a esas invitaciones prefiriendo lanzar acusaciones y olas de críticas contra Moscú y Minsk a distancia.Asimismo, Stoltenberg anunció que si Alemania se negara a seguir albergando armas nucleares, la Alianza Atlántica podría trasladarlas al este, es decir, a los países del antiguo bloque socialista, a países como Polonia, Rumanía, Chequia, o las Repúblicas bálticas. Una declaración que no pasó desapercibida.Así, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que la OTAN busca provocar un conflicto al hablar de posible despliegue de armas nucleares en Europa del Este. Pero parece que el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, fue más rotundo en su reacción a las palabras de Stoltenberg. En una entrevista con el presidente de nuestro grupo mediático Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov, el líder bielorruso se expresó con claridad absoluta."Entonces le propondré [al presidente] Putin que las armas nucleares regresen a Bielorrusia. Serían las armas nucleares que resultaran más efectivas en semejantes circunstancias", dijo el líder bielorruso.EEUU 'ayuda' a Afganistán con sanciones, mientras Rusia hace envíos humanitariosSiempre que EEUU habla de derechos humanos, recuerda a una frase sobre un lobo asignado a 'cuidar' ovejas. Y es que EEUU tiene poco que ver con la defensa de derechos humanos –si no lo contrario–, algo que constatan organismos internacionales.EEUU acaba de expresar su "preocupación" por las violaciones de los derechos humanos en Afganistán. Lo dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado donde se insta "a los talibanes a proteger los derechos de todos los afganos".La 'receta' de Washington para estas violaciones es la de siempre: sanciones. Unas sanciones que, según afirma la parte norteamericana, no afectarán a los ciudadanos de a pie. Como tampoco 'afectan' a los pueblos de Cuba, Venezuela y otros países sancionados por la Casa Blanca.La 'receta' de EEUU ante la situación de Afganistán contrasta mucho con la de Rusia, país que, junto con China y la India, manifestó su "preocupación por el dramático cambio de la situación" en la nación centroasiática, llamando a "un Afganistán inclusivo, pacífico, seguro, unido, soberano, estable y próspero, en el que exista la armonía con sus vecinos", al tiempo que abogó por una ayuda humanitaria "inmediata y sin obstáculos para esa nación".Científico mexicano en Rusia acerca las aspiraciones de habitar otros planetasEl mundo está viviendo una nueva carrera espacial que va más allá de investigar el cosmos: apunta también a habitarlo, buscándose soluciones para que el ser humano pueda permanecer durante largo tiempo en este lugar donde "todo está en su contra". Entre quienes elaboran respuestas a estos retos está el mexicano Aarón Garduño Rodríguez.Garduño Rodríguez, quien vino a Rusia en 2014 para hacer la maestría en Sistemas de Cohetes y Cosmonáutica con especialidad en Construcción de Cohetes –en el Instituto de Aviación de Moscú donde actualmente está doctorándose–, desarrolla "un sistema de control médico-psicológico para la tripulación que va a viajar a la Luna" u otros objetos espaciales."Básicamente, consiste en estar midiendo los niveles de glucosa cuando existe un episodio de estrés psicoemocional, y tratar de bajar estos niveles de estrés para no poner en riesgo la vida de los cosmonautas y también la misión", explicó el científico, al resaltar entre otros desafíos para los humanos en el espacio ultraterrestre, la radiación y la microgravedad, "porque se ha visto en los estudios que se han realizado en la Estación Espacial Internacional [EEI] que afecta los músculos, los huesos, la visión", de manera que es necesario "desarrollar estas soluciones para poder vivir en el espacio por más tiempo".Refiriéndose a su decisión de haber optado por estudiar en Rusia –país que dentro de una década tiene previsto establecer una base en la Luna–, Garduño Rodríguez subrayó que nunca se arrepintió de haber venido a este país, donde le tocó durante su carrera "conocer a personas" como "constructores de cohetes" o "cosmonautas legendarios", entre otras experiencias "únicas" y "enriquecedoras".Por último, el científico indicó que uno de sus objetivos "principales" a futuro es "transmitir a los jóvenes de México los conocimientos" adquiridos en Rusia, tratándose de una carrera que tiene mucho "futuro y potencial", al tiempo que contribuiría a los avances de la nación latinoamericana en la conquista del espacio.Proponen crear una alianza contra los gobiernos de izquierda de América LatinaDesde España, el opositor cubano Yunior García, y el venezolano Leopoldo López, propusieron crear una alianza contra los Gobiernos de izquierda de América Latina. Desde Venezuela, el presidente Maduro ha denunciado en reiteradas ocasiones que Madrid se estaría convirtiendo en un centro de conspiraciones.Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con el analista político español Aníbal Garzón.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

