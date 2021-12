https://mundo.sputniknews.com/20211201/el-mundo-de-amlo-bajo-la-lupa-a-tres-anos-de-gobierno-1118841641.html

El mundo de AMLO bajo la lupa a tres años de Gobierno

El mundo de AMLO bajo la lupa a tres años de Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las tensiones y tendencias políticas internacionales que contribuyeron al triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018... 01.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-01T02:40+0000

2021-12-01T02:40+0000

2021-12-01T02:40+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1092979300_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf3b154072f23097609764e8b1a1bd99.jpg

La obra explica por qué, a casi dos décadas del comienzo del siglo XXI, los eventos mundiales permitieron que "la tercera campaña fuera la vencida", en la carrera política del dirigente de 68 años.En 2018 se generó un entramado de eventos entre México y el entorno internacional que permitieron que López Orador llegue al poder, plantea.Pero el escenario internacional ocupó un lugar poco observado en aquel "tsunami electoral" de 53% de votos.Raíces del mensajeEl mensaje político presidencial "se debe a una construcción de un mensaje todopoderoso, que no es privativo de México: es un llamado con resonadores internacionales a romper con el statu quo, utilizando el nacionalismo contra la élite y los políticos de siempre", explica la latinoamericanista, posgraduada en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM.El factor internacional es un activo de la mutación electoral en México, dice la conductora de televisión galardonada en 2015 con el Premio Nacional de Locución.Mussali señala que ese desenlace no se entiende sin la crisis financiera de 2008, el grito antiglobalizador, la revolución tecnológica 4.0, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, conocida como Brexit, y sin la llegada de Donald Trump a la presidencia en EEUU en 2017."Y tampoco sin la revuelta blanca anglosajona y ascenso del nacionalismo populista en el mundo", acota.La investigadora analiza 12 factores externos que coadyuvaron al triunfo de López Obrador en su tercer intento."El gran animador y el combustible del megacambio en 2018 es interno; pero lo externo sí tiene un lugar en la realidad nacional", prosigue la directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.Factores invisiblesLa escritora estima que, desde México, los ejes internacionales no se visibilizan en la conversación pública.Ese desarrollo desigual causa enojo y resentimiento, "que él (López Obrador) viene capitalizando desde que fue candidato", indica.Ese relato surge de la crisis financiera de 2008 y la década perdida en Europa, que originó gobiernos populistas en el viejo continente, resume.El gobernante mexicano "capitalizó como una flecha el extravío neoliberal, la deriva de la élite financiera, y la globalización asimétrica".López Obrador "no se puede entender sin el Brexit ni el 'fenómeno Trump', que ponen por delante la soberanía, y la autodeterminación contra la supranacionalidad europea", que penetró en la agenda pública global y mexicana, insiste la autora.Sentimiento nacionalistaEl sentimiento nacionalista mexicano tiene vínculos subterráneos con el mundo.El presidente mexicano se une a "liderazgos nativistas, nacionalistas y críticos de la globalización que rechaza el 'establishment', y saben capitalizar el enojo colectivo".Así lo hicieron los "gobiernos populistas de derecha" ante la migración que causó en Europa la Guerra en Siria, añade.Hay una "entraña nacionalista y populista mexicana", que ya fue mencionada por el poeta de este país, premio Nóbel 1990, Octavio Paz."Paz dijo que los mexicanos le tenemos miedo a la mirada ajena, tenemos recelo, somos herméticos, reservados y apreciamos la quietud", recuerda la autora, que reprocha que el país tenga una "élite política distante y distraída" del mundo.Mussali coincide en que existe una disonancia del presidente con las ideas liberales globales, porque "no le pone interés al mundo"."Por el desinterés del presidente en temas de la agenda global, como el ecologismo, el feminismo y la protección a los animales, los observa con un estigma neoliberal", argumenta.López Obrador "tiene un pensamiento profundamente nacionalista, arraigado al pasado de los años 1960 y 1970, que pone por delante su proyecto político", advierte.En la otra vereda, "hay una parte de la sociedad que está en el limbo, pero vinculada al mundo, que no tiene identidad con este proyecto político, y sin embargo la integran las clases medias que votaron por López Obrador", concluye.

https://mundo.sputniknews.com/20211201/jalife-rahme-norteamerica-se-inclino-por-un-modelo-regional-que-excluye-a-china-como-lo-dijo-amlo-1118834137.html

https://mundo.sputniknews.com/20211130/con-amlo-el-peso-mexicano-vive-su-mejor-momento-desde-1995-1118816543.html

https://mundo.sputniknews.com/20211126/la-aprobacion-de-amlo-va-al-alza-y-alcanza-un-68-en-noviembre-1118703735.html

https://mundo.sputniknews.com/20211125/ya-no-soy-andres-manuel-sino-augusto-pinochet-amlo-ironiza-sobre-acusaciones-de-golpe-de-estado-1118650056.html

https://mundo.sputniknews.com/20211125/gobierno-de-amlo-capta-mayor-inversion-extranjera-que-en-tiempos-de-pena-y-calderon-1118666554.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Flores García

Víctor Flores García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Flores García

andrés manuel lópez obrador, méxico