El Kremlin: Rusia está preparada para protegerse contra nuevas amenazas del COVID

01.12.2021, Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está preparada para tomar medidas de protección contra las nuevas amenazas provenientes del coronavirus, dijo a los periodistas el...

Al responder a la pregunta de si el Kremlin ve un riesgo en que algunas regiones de Rusia están atenuando las medidas de lucha contra el coronavirus mientras ha surgido su cepa nueva potencialmente muy peligrosa, el ómicron, Peskov dijo que las regiones actúan partiendo de la situación del momento presente, pues las restricciones producen un impacto negativo en la economía."Pero todo el sistema del país está preparado para luchar contra las nuevas amenazas", señaló, agregando que "el centro coordinador de esta lucha funciona con eficacia y ya está trazando las medidas a tomar para combatir la nueva cepa".Interrogado sobre las previsiones relativas a la propagación de la cepa ómicron, Peskov dijo que la cuestión no debe formularse de si llega o no a Rusia, sino cuándo llegará.La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el 29 de noviembre del alto riesgo global por la mutación de la variante ómicron del coronavirus (B.1.1.529), detectada por primera vez en Sudáfrica, y llamó a los países a estar listos para endurecer de manera oportuna las medidas sanitarias para impedir la sobrecarga del sistema hospitalario.Más tarde la OMS constató que hasta la fecha no se ha registrado ningún desenlace letal en los infectados con el ómicron, así como comunicó que los test de diagnóstico existentes son capaces de detectarlo.La Unión Europa ya ha confirmado más de 40 casos de infección con esa cepa, señalando que ninguno de estos pacientes desarrolló complicaciones graves.

