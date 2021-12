https://mundo.sputniknews.com/20211201/eeuu-prepara-sanciones-adicionales-contra-bielorrusia-en-coordinacion-con-la-ue-1118858650.html

EEUU prepara sanciones adicionales contra Bielorrusia en coordinación con la UE

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU se dispone a adoptar nuevas sanciones contra Bielorrusia, en concertación con la Unión Europea (UE) y otros socios, anunció el... 01.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-01T15:57+0000

2021-12-01T15:57+0000

2021-12-01T16:17+0000

internacional

europa

eeuu

ue

bielorrusia

sanciones

antony j. blinken

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1110680128_0:171:3069:1897_1920x0_80_0_0_4f14ccc88b291715062bcfc3b209c466.jpg

Washington "prepara sanciones adicionales en estrecha coordinación con la UE y otros socios y aliados", adelantó. En los últimos meses Lituania, Letonia y Polonia vienen denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. El presidente Alexandr Lukashenko declaró que Minsk se niega a seguir conteniendo a los inmigrantes irregulares, porque "no tiene ni dinero ni fuerzas para hacerlo", debido a las about:blank.La situación en la frontera bielorruso-polaca se agravó a inicios de noviembre cuando miles de migrantes de Irak y otros países de Oriente Medio se congregaron allí con la esperanza de entrar en la UE.Las autoridades polacas redoblaron la seguridad fronteriza, reforzándola con el Ejército y frustrando los intentos de los migrantes irregulares de entrar en el país, y acusan a Minsk de provocar una crisis migratoria con fines políticos.Bielorrusia, que brinda alimentos, ropa y asistencia médica a los migrantes, refuta esas acusaciones, alegando que Polonia está expulsando por la fuerza a los migrantes.Rusia y UcraniaAdemás, Blinken declaró que EEUU no puede confirmar que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tenga un plan para invadir Ucrania, pero sí está convencido de que está preparando los recursos para hacerlo sin demora si lo necesita.La tensión entre Ucrania y Rusia aumentó en los últimos días, luego de que Moscú advirtiera un gran aumento de la presencia militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la región del mar Negro, que incluye buques de guerra con misiles a bordo, aviones estratégicos de EEUU y ejercicios a gran escala, algunos de ellos no programados.A su vez, Rusia señaló que sus actividades militares en la zona "tienen carácter únicamente defensivo".El 25 de noviembre, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, admitió que EEUU había enviado armas a su país por más de 130 millones de dólares.

eeuu

bielorrusia

2021

