De Tamaulipas a Hidalgo: las fugas de reos en México dignas de una película de acción

Con autos bomba y armas largas, un comando liberó a nueve reos del penal de Tula, en el estado de Hidalgo. Esta no es la primera vez que la seguridad de las... 01.12.2021, Sputnik Mundo

Una fuga históricaFue casi 11 años, un 17 de diciembre, que se registró la mayor fuga de presos de una prisión en México. La odisea tuvo lugar en Tamaulipas, específicamente en el penal estatal de Nuevo Laredo de donde se escaparon 151 presos, el equivalente al 10% de los entonces reclusos. En aquel 2020, durante la época más violenta por la llamada "guerra contra el narcotráfico" emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón, no hubo riñas, no se disparó ni un solo tiro y tampoco heridos. Lo que sí hubo fueron destituciones. Tras el hecho, que se registró tras el pase de lista nocturno en el penal, se removieron de sus cargos a más de 40 custodios, así como el director general de penales del estado, Horacio Sepúlveda, y el director del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes), Efraín Hernández Llamas, quien desapareció luego de la histórica fuga. La cruenta masacre en ApodacaEl 19 de febrero de 2012, más de 40 reos fueron asesinados en lo que, en primera instancia, se calificó como una riña entre reclusos. Sin embargo, un día después de la masacre, el entonces gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, indicó que el hecho no fue espontáneo y que el asesinato de más de tres decenas de personas sirvió para tapar la fuga de 30 reos pertenecientes al cártel de Los Zetas. Por los hechos fueron destituidos el directos, subdirector y jefe de seguridad del penal. De acuerdo con información proporcionada con el estado, en la fuga estuvieron involucrados decenas de custodios. Hace apenas una semana, el 24 de noviembre, se informó sobre la recaptura de uno de los reos que se dio a la fuga hace casi 10 años. Los 129 reos que salieron por la puerta grande La primera versión fue que en 15 minutos, los reos del penal de Piedras, Coahuila, lograron escapar el 17 de septiembre de 2017. De acuerdo con información oficial, los reclusos se dieron a la fuga por un túnel construido en el taller de carpintería, posteriormente salieron a una de las torres del penal, cortaron la malla ciclónica y salieron a un lote baldío a lado del penal. Toda esta historia quedó destruida unos días después, cuando el procurador de Justicia del estado, Homero Ramos Gloria, y el secretario de Seguridad, Jorge Luis Morán, indicaron que los reclusos salieron por la puerta grande del penal. En total, fueron 129 las personas que se escaparon un más de 12 custodios investigados por su posible participación en la fuga masiva.

