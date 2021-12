https://mundo.sputniknews.com/20211201/de-arturo-herrera-a-santiago-nieto-los-cambios-en-el-gabinete-de-amlo-a-tres-anos-de-su-sexenio-1118862999.html

De Arturo Herrera a Santiago Nieto: los cambios en el gabinete de AMLO a tres años de su sexenio

De Arturo Herrera a Santiago Nieto: los cambios en el gabinete de AMLO a tres años de su sexenio

Unas horas antes de cumplir tres años al frente del Gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció tres ajustes en dependencias de la... 01.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-01T18:35+0000

2021-12-01T18:35+0000

2021-12-01T18:35+0000

américa latina

política

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

gobierno de méxico

partido revolucionario institucional (pri)

banco de méxico

andrés manuel lópez obrador

partido acción nacional (pan)

uif

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1118861802_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8056a3e1ede5b3c001f504b465971ad7.jpg

El martes 30 de noviembre el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, tomó posesión a los nuevos directores generales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Mario Zenteno Santaella, y de los laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Jens Pedro Lohmann Iturburu.También tomó posesión a Luis Antonio Ramírez Pineda como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco de Comercio Exterior (Bancomext), adscritos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Pero estas sólo son algunas de las modificaciones acumuladas en el sexenio. Estas son algunas de las más importantes.Secretaría de Gobernación (Segob)El presidente de México ha asegurado que busca el equilibrio de género en su gabinete, por lo que celebró al inicio de su sexenio la designación de Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como la primera titular de Gobernación de la historia del país.No obstante, la hoy titular de la mesa directiva del Senado dejó la oficina de Bucareli, en la Ciudad de México, sede histórica de la Segob, en agosto de 2021, para ser sustituida por Adán Augusto López.Secretaría de la Función Pública (SFP)Dentro del mismo discurso de la paridad de género en el gabinete presidencial, destacó al inicio del sexenio la designación de Irma Eréndira Sandoval como titular de la Secretaría de la Función Pública, encargada de regular el servicio público y evitar actos de corrupción perpetrados por funcionarios de gobierno.Sin embargo, Sandoval, pareja sentimental del editorialista y conductor de televisión John Ackerman, fue destituida en junio de 2021 por Roberto Salcedo Aquino.Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)La dependencia encargada de la gestión de los recursos públicos del gobierno federal, que distribuye presupuestos tan importantes como el de educación básica, el de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el de las fuerzas armadas o los de los programas prioritarios del proyecto de López Obrador, ha estado envuelta en polémica a lo largo del sexenio.Al inicio de su gobierno, el mandatario eligió a Carlos Urzúa como el titular de la hacienda pública. Sin embargo, antes de cumplir un año al frente de la dependencia, en julio de 2019, presentó su renuncia y, desde afuera, se convirtió en uno de los más reiterados críticos de las decisiones financieras del presidente.Entonces fue sustituido por Arturo Herrera, quien al momento de la renuncia de Urzúa fungía como subsecretario de Hacienda. Y dos años después, en julio de 2021, el mismo Herrera también salió de la dependencia para convertirse en aspirante a gobernador del Banco de México (Banxico).Fue en noviembre de 2021 cuando López Obrador anunció que no propondría a Herrera para el Banxico, sino a Victoria Rodríguez Ceja, entonces subsecretaria de Egresos de la SHCP.Al frente de Hacienda, tras la salida de Herrera, quedó Rogelio Ramírez de la O, actualmente en el cargo.Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)El brazo de investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para identificar y contribuir a la fiscalización de actos de corrupción, crimen organizado y desvío de recursos también ha estado envuelta en polémica durante la primera mitad del sexenio de López Obrador.Al inicio de su gobierno, nombró al frente de la UIF a Santiago Nieto, quien en la última fase del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, en 2017, denunció que uno de los directores de Petróleos Mexicanos (Pemex) de esa gestión, Emilio Lozoya, lo había amenazado para que lo declarara inocente de posibles delitos electorales.Entonces Nieto presidía la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), desde donde recibió una denuncia por el caso Odebrecht que implicaba a Lozoya.Tras revelar que el funcionario petrolero lo había presionado para articular su declaración de inocencia, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de la Fepade, despidió a Nieto.Con ese antecedente de distancia con el régimen priista, López Obrador nombró a Nieto al frente de la UIF, de la que sin embargo fue destituido en los primeros días de noviembre de 2021 luego de que se supo que celebró su boda en Guatemala acompañado de algunos opositores políticos y partidistas del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.Pablo Gómez, líder estudiantil en el movimiento de 1968, fue designado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Nieto.Secretaría de Educación Pública (SEP)Uno de los nombramientos más criticados a López Obrador fue el de Esteban Moctezuma al frente de la Secretaría de Educación Pública, por su pasado político.Moctezuma no sólo fue secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino que fue secretario de Estado en el sexenio de Ernesto Zedillo, quien gobernó México de 1994 al 2000.Al inicio de su sexenio, López Obrador lo designó al frente de la SEP, una de las dependencias más significativas del gobierno federal por el volumen de su presupuesto y su presencia estratégica en todo el territorio nacional. Sin embargo, en febrero de 2021 determinó que Moctezuma se convirtiera en el embajador del país en Estados Unidos.Al frente de la SEP, entonces, quedó la maestra Delfina Gómez, quien fue candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México en 2017, docente y posgraduada en pedagogía y educación.Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep)El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, vinculado a la SHCP, es una de las oficinas clave de la visión de país del presidente López Obrador porque pretende articular un equilibrio económico al incautar bienes a la corrupción y el crimen organizado, disponerlos a nuevos propietarios y utilizar los recursos para programas sociales.No obstante este enfoque, la institución no ha estado libre de polémica. En septiembre de 2020, Jaime Cárdenas presentó su renuncia argumentando que deseaba dedicarse a su vida académica.Al frente del Indep quedó Ernesto Prieto Ortega.Secretaría del Bienestar y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos NaturalesUna de las dependencias centrales de la estrategia del presidente López Obrador es la Secretaría del Bienestar por ser la encargada de coordinar los programas sociales, una de las orientaciones centrales de la actual administración.A cargo de María Luisa Albores al inicio del sexenio, hoy el Bienestar está presidido por Javier May Rodríguez, mientras que su antecesora dirige la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), una de las oficinas convulsas del sexenio.Al inicio del sexenio, la Semarnat estuvo a cargo de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, quien presentó su renuncia en mayo de 2019 luego de propiciar el retraso del despegue de un avión de la Ciudad de México con dirección a Mexicali, Baja California.Víctor Toledo se hizo cargo de la oficina desde mayo de 2020 hasta agosto de 2020, cuando fue sustituido por Albores.Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca)Uno de los despachos más polémicos de la historia reciente de México es el Fonca, oficina creada por el priista Carlos Salinas de Gortari en 1989 para becar a artistas en distintas disciplinas y con diversos montos y esquemas de financiamiento.De acuerdo con diversos analistas, el expresidente, quien gobernó México entre 1988 y 1994, acusado de ganar las elecciones mediante un fraude electoral, creó el Fonca en busca de congraciarse con la clase intelectual y artística para legitimar su mandato.Criticado desde ese enfoque, la llamada cuarta transformación prometió sanear las finanzas y las políticas de ese Fondo, para lo que al inicio del sexenio designó como su titular al novelista Mario Bellatin.Sin embargo, tras un clima tenso de diálogo entre la comunidad artística y el gobierno federal, el autor de Salón de belleza presentó su dimisión temprana al cargo, en los primeros meses del sexenio, y fue sustituido por Marina Núñez Bespalova, más adelante a su vez sustituida por Adriana Konzevik y luego por Juan Carlos Gutiérrez Bonet.Aunque conserva el mote Fonca, actualmente su nombre oficial es el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, dependiente de la Secretaría de Cultura.Cambios anunciados que aún no se cumplenAunque no se ha concretado en ninguno de los casos, varias veces Andrés Manuel López Obrador ha expresado su intención de integrar al cuerpo diplomático mexicano a gobernadores de la oposición que salieron ya del cargo.Es el caso concreto de Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero y militante del PRI; Quirino Ordaz Coppel, exmandatario de Sinaloa y también priista, y Antonio Echevarría, exgobernador de Nayarit y militante del PAN.En el caso del exmandatario sinaloense, López Obrador especificó que buscaría designarlo embajador de México en España. Sobre Astudillo y Echevarría no ha adelantado en qué destinos internacionales los vislumbra.

https://mundo.sputniknews.com/20211124/adan-augusto-lopez-otra-opcion-para-amlo-rumbo-a-la-eleccion-presidencial-del-2024-1118600462.html

https://mundo.sputniknews.com/20211013/mexico-presenta-134-denuncias-contra-funcionarios-publicos-por-presuntos-actos-de-corrupcion-1117085774.html

https://mundo.sputniknews.com/20190709/por-que-renuncio-ministro-de-hacienda-mexicano-1087953269.html

https://mundo.sputniknews.com/20211123/amlo-retira-del-senado-su-propuesta-de-nombrar-a-arturo-herrera-como-gobernador-del-banco-de-mexico-1118570536.html

https://mundo.sputniknews.com/20211111/santiago-nieto-una-persona-integra-a-quien-amlo-no-le-perdono-sus-extravagancias-1118121091.html

https://mundo.sputniknews.com/20201221/por-primera-vez-en-mexico-una-maestra-es-designada-como-secretaria-de-educacion-1093901399.html

https://mundo.sputniknews.com/20210907/estas-son-las-propiedades-que-mexico-rifara-el-15-de-septiembre-fotos--1115818636.html

https://mundo.sputniknews.com/20200902/como-la-lucha-contra-el-glifosato-tiro-al-secretario-de-medio-ambiente-mexicano-1092625924.html

https://mundo.sputniknews.com/20211015/fallece-el-historiador-mexicano-alfredo-lopez-austin-experto-en-cultura-nahuatl-1117169841.html

https://mundo.sputniknews.com/20211104/por-que-amlo-busca-sumar-a-gobernadores-de-oposicion-a-su-gabinete-1117892490.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, universidad nacional autónoma de méxico (unam), gobierno de méxico, partido revolucionario institucional (pri), banco de méxico, andrés manuel lópez obrador, partido acción nacional (pan), uif, méxico, santiago nieto castillo