Cómo el ómicron podría haberte hecho millonario en un par de días (o arruinarte)

Por el momento, el valor de la criptomoneda se estima en 278 dólares por token, pero el 29 de noviembre batió un récord al alcanzar los 711 dólares en apenas unos tres días, según el portal Crypto.com. De acuerdo con CoinGecko, el precio máximo llegó a tan solo 688 dólares. A modo de comparación, hace un poco más de dos semanas, su valor se situaba en torno a los 60 dólares.La criptomoneda ómicron (OMIC) es un proyecto monetario descentralizado creado a principios de noviembre en la red de segundo nivel Arbitrum. Cada de sus tokens está respaldado por una canasta de activos internos USDC y OMIC-MIM LP, por lo que su valor no puede caer debajo de un nivel mínimo, aseguran sus creadores.Esta no es la primera vez que ciertos acontecimientos influyen en el valor de criptodivisas menos conocidas, a veces de una manera drástica. Así, la criptomoneda SQUID, inspirada en la serie del momento surcoreana El juego del calamar, comenzó con un modesto $0,01 y llegó a valer 2.861 dólares por token. No obstante, más tarde resultó ser una estafa: sus creadores abandonaron el proyecto, robando más de 3,38 millones de dólares en inversiones.Y en julio, un solo tuit de Elon Musk hizo disparar el precio de la moneda virtual Baby Doge. En la publicación, el excéntrico magnate citó la popular canción infantil Baby Shark, pero sustituyó la palabra shark (tiburón) por Doge. Como resultado, el precio de la criptomoneda aumentó un 228% en tan solo 24 horas y alcanzó los $0,000000002109.

