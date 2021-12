https://mundo.sputniknews.com/20211201/cinco-diferencias-entre-el-mate-argentino-y-el-mate-uruguayo-que-hay-que-conocer-1118859437.html

Cinco diferencias entre el mate argentino y el mate uruguayo que hay que conocer

La infusión más popular del Río de la Plata tiene significativas diferencias si se toma en Argentina o en Uruguay.

américa latina

uruguay

argentina

mate

yerba mate

El mate es la infusión popular por excelencia en países vecinos como Argentina y Uruguay, donde la bebida es consumida cotidianamente desde hace siglos. Sin embargo, la cercanía cultural entre argentinos y uruguayos parece desaparecer a la hora de preparar un mate, ya que la forma de hacerlo cambia sustancialmente en cada orilla del Río de la Plata.A continuación, algunos de los elementos que diferencian al mate argentino del uruguayo:La yerbaLa yerba utilizada en cada mate es sustancialmente diferente.En Argentina, es común utilizar la yerba que se planta en el propio país, principalmente en la provincia de Misiones, en el noreste argentino. Se trata de una yerba más seca, con hojas más grandes y que incluye 'palos'.En Uruguay, en cambio, se opta por una yerba más molida, que consiste principalmente en polvo y hojas más pequeñas. Esta yerba no tiene palos y, si se encuentran, es visto como un defecto. A pesar de que los uruguayos son grandes consumidores, la yerba mate no se produce en el país, sino que es importada desde Brasil.El mateArgentinos y uruguayos no usan el mismo tipo de mate.En Uruguay, lo tradicional es utilizar el mate 'porongo', hecho a partir de la base de un calabacín. Si bien existen múltiples variantes forradas o incluso de materiales sintéticos, los uruguayos siguen prefiriendo un mate con esa forma.Los argentinos suelen utilizar mates más pequeños, como el tradicional mate 'galleta', con la boca más estrecha. Además pueden ser más laxos en el recipiente a utilizar, como mates metálicos o incluso vasos.La bombillaSi bien no existe diferencia en el uso que argentinos y uruguayos dan a la bombilla —el tubo metálico que se utiliza para sorber el agua del mate— pueden encontrarse algunas sutiles diferencias, como el uso más extendido de bombillas con curvas en el pico por parte de los uruguayos. En realidad, la forma del mate puede ser el mayor determinante en la bombilla a elegir, de forma de asegurar que la experiencia resulte cómoda.La 'montañita'Uno de los elementos que más diferencia al mate en ambas márgenes del Río de la Plata es la forma de 'cebar' el mate, es decir, cómo servirlo. En este rubro, los uruguayos se destacan por ser celosos de mantener una 'montaña' de yerba seca en uno de los costados del mate, truco útil para hacer que el mate mantenga su sabor amargo e intenso durante más tiempo.En Argentina, donde el amargor del mate no es tan fundamental, la infusión se ceba de forma más directa.Termo o pavaEn realidad, es una diferencia que se ha perdido con el tiempo pero que todavía es citada como una diferencia común entre argentinos y uruguayos. Los argentinos solían servir el agua caliente para el mate directamente desde la pava o caldera en la que la calentaban, algo posible debido a que el mate siempre se consumía dentro de la casa.Los uruguayos, más afectos a llevar el mate adonde sea, extendieron el uso de un termo de un litro lleno con agua hirviendo. Lo extendido de esta práctica consagró un estereotipo del uruguayo en el mundo: siempre con un termo bajo el brazo.

uruguay

argentina

