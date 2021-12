https://mundo.sputniknews.com/20211201/cientificos-chinos-descubren-un-anticuerpo-para-tratar-y-prevenir-el-coronavirus-1118857899.html

Científicos chinos descubren un anticuerpo para tratar y prevenir el coronavirus

Científicos chinos descubren un anticuerpo para tratar y prevenir el coronavirus

PEKÍN (Sputnik) — Un anticuerpo monoclonal neutralizante descubierto por los científicos chinos podría servir para tratar el coronavirus SARS-CoV-2 y crear una... 01.12.2021

"Los anticuerpos monoclonales neutralizantes [mAb] que tienen como blanco el dominio receptor-obligatorio [RBD] del SARS-CoV-2 representan una de las estrategias más prometedoras para prevenir y tratar el COVID-19. Demostramos que mAb 35B5 neutralizan con eficacia tanto el SARS-CoV-2 inicial [WT] como las variantes de preocupación, incluida la variante B.1.617.2 [delta], in vitro e in vivo", dice el informe.Los autores del estudio explican que al realizar la criomicroscopía electrónica descubrieron que el mAb 35B5 neutraliza el virus SARS-CoV-2 al atacar un epítopo único que esquiva los sitios de la mutación predominante en el RBD identificados en las variantes de preocupación circulantes, "lo que proporciona la base molecular para una eficacia panneutralizante"."El epítopo que corresponde al 35B5 también podría ser utilizado para el diseño racional de una vacuna universal contra el SARS-CoV-2", señalan los científicos.A la vez, BioRxiv advierte que las preimpresiones son informes preliminares que no han sido revisados por otros especialistas.

