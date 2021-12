https://mundo.sputniknews.com/20211201/borrell-la-ue-intenta-prevenir-una-crisis-entre-rusia-y-ucrania-dice-borrell-1118854468.html

Borrell: la UE intenta prevenir una crisis entre Rusia y Ucrania, dice Borrell

Según el diplomático, la UE respaldará firmemente a Ucrania "ante cualquier intento de socavar su integridad y soberanía".El 30 de noviembre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov denunció que la OTAN está trasladando tropas y equipos militares hacia las fronteras de Rusia.El canciller ruso señaló que desde hace tiempo Occidente provoca a Ucrania para que realice acciones antirrusas y que no se puede descartar que Kiev se lance a una aventura militar y genere amenazas.Ucrania y varios países occidentales han mostrado últimamente su preocupación por el presunto aumento de "acciones agresivas" por parte de Rusia cerca de la frontera ruso-ucraniana.El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, indicó que Moscú está trasladando tropas dentro de su propio territorio, de acuerdo con sus planes, actividad que no amenaza a nadie ni debería preocupar a ningún país.Rusia ha rechazado en más de una ocasión las acusaciones de agresión por parte de Occidente y Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, e insistido en que las declaraciones sobre presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para colocar más equipo militar de la OTAN cerca de sus fronteras.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.

