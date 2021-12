https://mundo.sputniknews.com/20211201/aplaudidos-y-polemicos-los-momentos-que-marcaron-los-tres-primeros-anos-de-amlo-1118877439.html

Aplaudidos y polémicos: los momentos que marcaron los tres primeros años de AMLO

Con una popularidad y aceptación no vista con sus antecesores y en medio de señalamientos por parte de la oposición, el presidente de México, Andrés Manuel...

En Sputnik recopilamos algunos de los momentos más aplaudidos o polémicos que marcaron la primera mitad de su sexenio.Desabasto de gasolinaUna de las primeras polémicas que enfrentó el Gobierno obradorista fue el desabasto de gasolina en territorio nacional, como parte de una estrategia para combatir el robo de combustible (huachicoleo), la cual incluyó el despliegue de más de 4.000 elementos del Ejército mexicano.A principios de 2019, el Gobierno federal decidió cerrar las válvulas de 13 oleoductos de Pemex con el fin de frenar las operaciones de los huachicoleros, lo que afectó la distribución de combustible en estados como Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas y el Estado de México.Megaproyectos al EjércitoEn febrero de 2019, Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Defensa Nacional se encargaría de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en la base militar de Santa Lucía, con lo que inició una serie de asignaciones de megaproyectos al Ejército mexicano.Entre las megaobras que están a su cargo se incluye el Tren Maya, cual busca crear un corredor turístico de 1.500 kilómetros que circule por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Disculpas por la conquistaEn marzo de 2019, López Obrador hizo públicas las cartas que envío a la Corona Española y al papa Francisco para exigir una disculpa pública por las atrocidades y matanzas cometidas durante la conquista española.Esto derivó en un enfrentamiento ideológico entre el mandatario y partidos políticos españoles como Vox, agrupación que defiende dicho episodio histórico como un acto de "salvación" por parte de los españoles.En su momento, el Gobierno español rechazó la solicitud; sin embargo, en la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, en agosto de 2021, el papa Francisco pidió una disculpa por los crímenes validados por la Iglesia católica, entre ellos, la conquista de América.Firma del T-MEC y reunión con TrumpAunque el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) se presentó de manera oficial cuando aún estaba en funciones el presidente Enrique Peña Nieto, fue hasta diciembre de 2019 cuando se firmó de manera oficial el nuevo acuerdo comercial que sustituirá al TLCAN.Como parte de la entrada en vigor del tratado, López Obrador viajó en julio de 2020 a la Casa Blanca para reunirse con el hoy expresidente de EEUU Donald Trump, siendo el único encuentro entre los mandatarios.Renuncias en el GabineteUno de los temas que más ha sonado durante la Cuarta Transformación son los sorpresivos y diversos cambios que el presidente mexicano ha hecho en su Gabinete.Una de las más polémicas fue cuando renunció el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, en julio de 2019, quien hizo públicas las diferencias en materia económica que tenía con el mandatario mexicano. La más reciente fue la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que el funcionario se viera envuelto en una polémica por su boda en Guatemala con la consejera electoral Carla Humphrey.En total, suman 35 cambios, incluida la entrada de Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación en lugar de la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero.'Culiacanazo'El 17 de octubre de 2019 se reportó la captura en Culiacán, Sinaloa, de Ovidio Guzmán, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, lo que detonó una serie de ataques armados, bloqueos e incendios en dicha ciudad.En cuestión de horas, y a pesar del anuncio oficial de la detención, el Gobierno mexicano liberó a Guzmán para proteger a los ciudadanos, según explicó el propio López Obrador en la conferencia matutina del día siguiente."Fue una situación producto de una circunstancia donde se valoró que había que proteger la vida de seres humanos, que es lo más sagrado que hay, la vida de las personas; entonces, se tomó esa decisión, pero no existe asociación delictuosa entre autoridad y delincuencia en el caso que estamos tratando", declaró el presidente mexicano.Ataque a la familia LeBarónEl 4 de noviembre de 2019, presuntos integrantes del crimen organizado atacaron en una carretera a un grupo de 17 miembros de la familia LeBarón (incluidos menores de edad) que viajaban en tres camionetas, provenientes de la comunidad autónoma mormona La Mora, en el municipio de Bavispe, en Sonora.La tragedia, que dejó nueve víctimas mortales (tres mujeres adultas y seis menores de edad) se volvió tema nacional y, hasta el 2021, Julián LeBarón, activista y líder de la comunidad, mantiene su exigencia de justicia.Hasta el momento suman más de 20 detenidos por el caso.Pandemia de COVID-19El 30 de marzo de 2020, más de un mes después del primer caso de COVID-19 confirmado en territorio nacional, el Consejo de Salubridad General de México reconoció como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2.Aunque los cierres de lugares no esenciales y restricciones comenzaron semanas antes, fue hasta ese momento que de manera oficial se declaró la crisis sanitaria y se inició con la presentación del reporte técnico diario y el semáforo epidemiológico presentado diariamente por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.El manejo de la pandemia ha sido uno de los puntos criticados de la administración obradorista debido a las declaraciones públicas de López-Gatell y el manejo de las restricciones.Hasta el 30 de noviembre, México suma 3.884.566 casos confirmados de COVID-19, 293.950 decesos y 132.422.896 dosis de vacunas aplicadas, lo que deja un porcentaje de vacunación completa de 59,6% y con una dosis de 50,4%.Exoneración de Salvador CienfuegosEl 15 de octubre de 2020, el exsecretario de Defensa Nacional del Gobierno de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles acusado de cargos relacionados con tráfico de drogas y colusión con grupos del crimen organizado, convirtiéndose en el primer oficial militar de alto rango en ser detenido por autoridades de EEUU.La aprehensión fue aplaudida por los simpatizantes de la Cuarta Transformación quienes vieron en la acción una muestra clara del combate a la corrupción del Gobierno de López Obrador.Sin embargo, el 17 de noviembre, el Departamento de Justicia de EEUU anunció que, en acuerdo con los fiscales acusadores y del fiscal general de México, Alejandro Gertz-Manero, se decidió retirar los cargos en contra de Cienfuegos Zepeda para que fuera extraditado a México y, posteriormente, tras una investigación, exonerado por la Fiscalía mexicana.En la conferencia matutina del 15 de enero de 2021, tras anunciarse la exoneración, López Obrador respaldó la decisión de la Fiscalía y afirmó que si el Gobierno de EEUU tenía nuevas pruebas se analizarían, pues acusó a la DEA de fabricar un caso en contra de Cienfuegos Zepeda."Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el Gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda; porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no puede haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate. Lo más importante es la verdad y la justicia", afirmó el presidente de México.Rifa del avión presidencialEl 15 de septiembre de 2020 y en cumplimiento de una promesa de campaña, se realizó el sorteo del avión presidencial Boeing 787-8 José María Morelos y Pavón por un monto exorbitante, adquirido por el expresidente Felipe Calderón y usado únicamente por el expresidente Enrique Peña Nieto.La Lotería Nacional se encargó de realizar el sorteo especial que rifó 100 premios de 20 millones de pesos (un millón de dólares) cada uno, equivalente al costo total de la aeronave estimado en 218 millones de dólares.Del total de boletos sorteados, 37 fueron ganados por el Instituto de Salud de Bienestar, dependencia que invirtió los recursos en 13 hospitales públicos; 42 los ganaron empresarios, de los cuales dos decidieron donarlos a ocho escuelas de escasos recursos y 13 boletos fueron para sindicatos.Reformas y decretosEn 2021 uno de los temas más polémicos han sido sus iniciativas de ley, entre las que destaca la reforma para extender el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, rechazada por el Congreso de la Unión.Otro tema expuesto por la oposición fue la reforma eléctrica que el presidente mexicano envío al Poder Legislativo y con la cual busca revertir la reforma energética aprobada en 2013 que dejó el sector en las manod de las privadas para dotar de más poder a la Comisión Federal de Electricidad.Además, el pasado 22 de noviembre se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que se determina que todas las obras de infraestructura se considerarán materia de seguridad nacional, lo que derivó en una serie de críticas relacionadas al poder que el actual Gobierno da al Ejército.Sobre el tema, López Obrador afirmó que se trata de un recurso legal para facilitar los trámites y burocracia para la construcción de obras, lo que no evitó que organismos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai) iniciara una revisión del acuerdo presidencial.Caso LozoyaEn febrero de 2020, el exdirector de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, Emilio Lozoya, fue detenido en Málaga, España, como parte de la investigación en su contra por recibir sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de contratos gubernamentales.El 21 de julio, Andrés Manuel López Obrador anunció que Lozoya Austin acordó colaborar con la FGR para dar información sobre los sobornos que habrían recibido personajes como Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, razón por la cual se solicitó la medida de prisión domiciliaria para que pudiera reunir las pruebas.No obstante, el exfuncionario siempre retrasó la presentación de los datos ante un juez, hasta que el 9 de octubre se difundió una foto del exservidor público cenando en el lujoso restaurante Hunán, lo que derivó en una fuerte crítica al Gobierno de López Obrador.Luego de la difusión de la foto, la FGR solicitó el 3 de noviembre la prisión preventiva contra el exdirector de Pemex por riesgo de fuga, misma que fue otorgada por el juez.Discurso en la ONUEl 9 de noviembre de 2021, López Obrador acudió al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde dio un discurso en contra de la corrupción y en el que criticó la poca acción del organismo para combatir la desigualdad en el mundo, fenómeno que, de acuerdo con el mandatario mexicano, es la "causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de los graves conflictos sociales".Desde la ONU, el mandatario propuso el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Según el proyecto de López Obrador, los individuos y corporaciones más ricas del planeta deberían donar el 4% de sus fortunas para la creación de un fondo con el fin de apoyar a 750 millones de personas cuyo ingreso diario no supera dos dólares, mientras que los países del G20 tendrían que donar el 0,2% de su Producto Interno Bruto (PIB).De acuerdo con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el plan ha despertado el interés de más de 100 países y ha sido firmada por 47 naciones. "Un llamado ético de ese calado, de esa profundidad, por supuesto que genera un gran interés en muchos países", dijo el funcionario.Encuentro trilateralEl pasado 18 de noviembre se realizó la IX Cumbre de Líderes de América del Norte lo que significó el primer encuentro de López Obrador con el presidente de EEUU, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.Tras la reunión, en el que se retomaron temas de migración y relacionados con la reforma eléctrica, el presidente mexicano afirmó que hubo "muchas coincidencias" y calificó la reunión como una "cumbre progresista". Además, los resultados de encuentro y la manera de cómo lo manejó el presidente mexicano fueron aplaudidos por varios expertos y políticos, aunque tampoco se vio exento de críticas por parte de oposición.

méxico

2021

Noticias

