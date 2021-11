https://mundo.sputniknews.com/20211130/putin-reitera-que-tiene-derecho-a-buscar-la-reeleccion-en-2024-pero-aun-no-lo-ha-decidido-1118807335.html

Putin reitera que tiene derecho a buscar la reelección en 2024 pero aún no lo ha decidido

Putin reitera que tiene derecho a buscar la reelección en 2024 pero aún no lo ha decidido

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó que tiene el derecho a buscar otro mandato en las elecciones presidenciales de 2024 pero por... 30.11.2021, Sputnik Mundo

El líder ruso remarcó que su posible reelección no es el objetivo de Rusia pero la propia existencia de ese derecho ya contribuye a la estabilización de la situación política en el país.Durante una votación, el año pasado, fueron aprobadas enmiendas a la Carta Magna rusa que limitan a dos el máximo de mandatos presidenciales de seis años que la misma persona puede ocupar, algo que no se aplica "a la persona que ejerza o haya ejercido el cargo de presidente de Rusia en el momento de la entrada en vigor" de esas enmiendas. Por lo tanto, la nueva ley permite a Putin postularse en las elecciones, tanto en 2024, como en 2030.Antes, este mes, el demócrata estadounidense Steve Cohen y el republicano Joe Wilson, férreos detractores de Moscú, propusieron en la Cámara de Representantes no reconocer a Putin como jefe de Estado de Rusia, si decidiera buscar la reelección en 2024.El Kremlin calificó de inaceptable la resolución presentada por los dos congresistas.El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, recalcó que ninguna otra nación o sus legisladores tienen derecho a definir quién será el presidente de Rusia.

