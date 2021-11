https://mundo.sputniknews.com/20211130/peru-reabre-fronteras-terrestres-con-ecuador-y-chile-desde-1-de-diciembre-1118789144.html

Perú reabre fronteras terrestres con Ecuador y Chile desde 1 de diciembre

Perú reabre fronteras terrestres con Ecuador y Chile desde 1 de diciembre

LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú decretó que desde el 1 de diciembre se reabrirán las fronteras terrestres con Ecuador y Chile, cerradas a causa de la... 30.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-30T00:03+0000

2021-11-30T00:03+0000

2021-11-30T00:03+0000

américa latina

chile

ecuador

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106521/08/1065210880_0:202:3900:2396_1920x0_80_0_0_3c6ea895a39ef2bfb682799c29dde000.jpg

Asimismo, la cartera cree que esta decisión favorecerá al sector turismo, uno de los más golpeados a consecuencia de la crisis sanitaria.El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, afirmó que la reapertura es producto de un "trabajo multisectorial junto al Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Economía y la Presidencia del Consejo de Ministros".Tantos los peruanos como los extranjeros residentes y no residentes podrán ingresar a Perú desde Chile y Ecuador habiendo completado su vacunación contra el COVID-19, siempre que se trate de personas mayores de 18 años, agregó el Mincetur.En caso de no estar vacunados, los que ingresen deberán presentar una prueba molecular negativa con una antigüedad no mayor a 72 horas al momento de entrar al territorio.

https://mundo.sputniknews.com/20211124/comision-peruana-viajara-a-fronteras-con-brasil-y-bolivia-para-evaluar-su-reapertura-1118577536.html

chile

ecuador

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, ecuador, perú