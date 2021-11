https://mundo.sputniknews.com/20211130/moscu-denuncia-traslado-de-tropas-y-armamento-de-la-otan-hacia-las-fronteras-de-rusia-1118807149.html

Moscú denuncia traslado de tropas y armamento de la OTAN hacia las fronteras de Rusia

"Cantidades importantes de tropas y equipos bélicos de la OTAN se están trasladando hacia las fronteras rusas... En la propia Ucrania, en la línea de contacto en Donbás, se van acumulando cada vez más armas y crece el número de asesores militares", dijo Lavrov en una rueda de prensa.El canciller ruso señaló que desde hace tiempo Occidente provoca a Ucrania para que realice acciones antirrusas."Ya hace tiempo que Occidente está provocando a Ucrania –y no solo a Ucrania– a cometer acciones antirrusas", afirmó Lavrov.Por su parte, el Ministerio de Exteriores aseguró que los radares rusos registran más de 50 aviones y drones espías de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia.A finales de octubre de 2021, la OTAN publicó en su sitio web una versión actualizada del informe titulado "Los principales cinco mitos de Rusia acerca de la OTAN", en el que condenó la decisión de Moscú de suspender las actividades de su misión diplomática ante la Alianza y otras decisiones de su política exterior.En su respuesta, el ministerio ruso destacó que últimamente se observa un gran aumento de la presencia militar de la OTAN en la región del mar Negro, que incluye buques de guerra con misiles a bordo, aviones estratégicos de EEUU y ejercicios a gran escala, algunos de ellos no programados.La Cancillería desmintió las acusaciones de que Rusia aumenta su presencia militar en la región del mar Negro, destacando que las actividades "tienen carácter únicamente defensivo".El ente ruso condenó también la reciente declaración de la Alianza, que consideró el espacio y el ciberespacio como zonas de su operación, lo que, desde el punto de vista de Rusia, "socava los esfuerzos de la comunidad internacional de no permitir su uso con fines militares".El ministerio comentó igualmente el estado de relaciones con la Alianza."Rusia no ha hecho nada para deteriorar las relaciones con la OTAN, la Alianza tiene toda la culpa de su degradación", indica el texto.La Cancillería destacó que es la Alianza la que debería presentar una iniciativa para mejorar las relaciones y "buscar vías para salir de esta situación tensa".

