Lukashenko achaca la crisis migratoria a la negativa de la UE a crear campos de refugiados

MINSK (Sputnik) — La crisis de migrantes en la frontera entre Bielorrusia y la Unión Europea se debe a las sanciones de Bruselas contra Minsk y su negativa a... 30.11.2021

El mandatario recordó que Minsk y Bruselas habían logrado un acuerdo de readmisión que estipula que si migrantes llegaban a la UE a través de la frontera bielorrusa, Minsk los traía de vuelta y los alojaba en campos de refugiados en su territorio.La UE "debía construir campos y, de hecho, comenzó la construcción pero luego la cesó y yo dejé de traerlos de vuelta", explicó Lukashenko, al remarcar que fue la UE que rompió el acuerdo.Luego, la UE impuso sanciones contra Bielorrusia, lo que agravó aún más la situación, agregó.Según Lukashenko, la República ha gastado unos 25 millones de dólares para proporcionar ayuda humanitaria a los migrantes que necesitaban alimentos, medicamentos y protegerse del frío.El presidente subrayó que Bielorrusia tiene la intención de acabar con la crisis en la frontera antes de fin del año y subrayó que hasta la fecha más de 1.000 personas ya regresaron a Irak desde Bielorrusia.Despliegue de armas nuclearesBielorrusia ofrecerá a Rusia su territorio para desplegar armas nucleares, en caso de que ese tipo de armamento de los países de la OTAN llegue a Polonia, aseguró Lukashenko.El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, afirmó que si Berlín se niega a desplegar las armas nucleares, ese tipo de armamento podría aparecer en otros países de Europa, en particular, al este de Alemania.Al ser interrogado sobre el tipo de sistemas al que estaba haciendo referencia, el mandatario bielorruso advirtió que Minsk y Moscú "se pondrían de acuerdo" en esa esfera, pero, en cualquier caso, "serían las armas nucleares que resultaran más efectivas" en semejantes circunstancias.Después de la desintegración de la Unión Soviética, Moscú llevó a cabo un proceso de repatriación de todos los arsenales nucleares que quedaron fuera del territorio ruso (en las ex repúblicas soviéticas de Ucrania, Kazajstán y Bielorrusia). Minsk, más tarde, firmó el Tratado de no Proliferación Nuclear.El Ministerio de Defensa de Bielorrusia denunció a principios de noviembre que la decisión de Polonia de concentrar 15.000 soldados, tanques, medios de defensa antiaérea y otras armas pesadas cerca de la frontera bielorrusa no puede considerarse una respuesta adecuada a la crisis migratoria.La entidad castrense considera que puede tratarse de la creación de grupos de tropas de ataque, y enfatizó que las acciones del Ejército polaco contradicen todos los acuerdos internacionales y bilaterales.La situación en la frontera bielorruso-polaca se agravó a inicios de noviembre cuando miles de migrantes de Irak y otros países de Oriente Medio se congregaron allí con la esperanza de entrar en la UE.Las autoridades polacas redoblaron la seguridad fronteriza, reforzándola con el Ejército y frustrando los intentos de los migrantes irregulares de entrar en el país, y acusan a Minsk de provocar una crisis migratoria con fines políticos.Bielorrusia, que brinda alimentos, ropa y asistencia médica a los migrantes, refuta esas acusaciones, alegando que Polonia está expulsando por la fuerza a los migrantes."La península de Crimea es de facto y de jure rusa"La península de Crimea de facto y de jure pertenece a Rusia, aseguró el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko.Crimea se separó de Ucrania después del golpe de Estado sucedido en ese país. La península se reincorporó a Rusia tras celebrar un referéndum en marzo de 2014 en el que la mayoría aplastante de la población –más del 96%– avaló esa opción.Lukashenko remarcó que tiene previsto viajar a Crimea y que había tratado el tema con el presidente ruso, Vladímir Putin.El mandatario bielorruso subrayó que su viaje a Crimea significará el reconocimiento explícito de la soberanía de Rusia sobre ese territorio.Las autoridades ucranianas consideran a la península un territorio "provisionalmente ocupado".Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, votaron a favor de la unificación con Rusia.El presidente Putin recalcó que el tema de Crimea "está zanjado definitivamente".

