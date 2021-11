https://mundo.sputniknews.com/20211130/la-otsc-insta-a-los-paises-con-armas-nucleares-a-no-desplegarlas-en-el-extranjero-1118829698.html

La OTSC insta a los países con armas nucleares a no desplegarlas en el extranjero

La OTSC insta a los países con armas nucleares a no desplegarlas en el extranjero

MOSCÚ (Sputnik) — La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) llamó a los países que poseen armas nucleares a abstenerse de desplegar ese tipo de... 30.11.2021

Asimismo, la organización llamó a eliminar toda la infraestructura que permita el despliegue rápido de las armas nucleares en el territorio de los Estados no poseedores de ese tipo de armamento, así como a abstenerse de ejercicios relacionados con el entrenamiento en el uso de armas nucleares por parte del personal militar de los países que no las posean.La OTSC reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la paz, la estabilidad y la seguridad regionales y mundialesFundada en 2002, la OTSC aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán.El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, afirmó que si Berlín se niega a desplegar las armas nucleares, ese tipo de armamento podría aparecer en otros países de la región, en particular en Europa Oriental.Por su parte, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, declaró en una entrevista con RIA Novosti, que Bielorrusia ofrecerá a Rusia su territorio para desplegar armas nucleares, en caso de que ese tipo de armamento de los países de la OTAN llegue a Polonia.

