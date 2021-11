https://mundo.sputniknews.com/20211130/khabib-nurmagomedov-declara-su-amor-por-el-real-madrid-el-mejor-equipo-del-mundo-1118830405.html

Khabib Nurmagomedov declara su amor por el Real Madrid: "El mejor equipo del mundo"

Khabib Nurmagomedov declara su amor por el Real Madrid: "El mejor equipo del mundo"

El exluchador ruso Khabib Nurmagomedov es un gran aficionado al fútbol e incluso tiene su propio equipo. Pero ¿es verdad que podría convertirse en jugador... 30.11.2021, Sputnik Mundo

El peleador cuenta que los rumores acerca de sus planes para firmar un contrato con un club de fútbol ruso no son más que fake news."No puedo controlar las noticias falsas. Hasta el momento, es lo más difícil de mi vida", revela en una conversación con ESPN MMA. "Cualquiera puede escribir cualquier cosa y muchas personas lo ven, ponen me gusta y dejan comentarios... Pero, ¿qué puedes hacer con esto? Solo puedes leerlo, y ya", prosigue.Sin embargo, el deportista admite que le encanta el fútbol, por lo que seguirá participando en partidos amistosos y benéficos. En lo que respecta al fútbol profesional, solo aceptaría una propuesta por parte de su club favorito, el Real Madrid, aunque duda que el equipo español quiera verlo en sus filas."El Real Madrid siempre destroza a todos. Para mí, ha sido el mejor equipo del planeta desde 1998, cuando vi su primer partido", añade.Khabib no solo es un hincha: también es un amigo íntimo de Cristiano Ronaldo. El Águila conoció a CR7 en 2016 y desde entonces mantienen una buena amistad. Se han reunido en varias ocasiones y han intercambiado mensajes, videollamadas, comentariosy me gusta en las redes. En octubre, protagonizaron un chistoso duelo de miradasal puro estilo de la UFC.

