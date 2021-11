https://mundo.sputniknews.com/20211130/humillado-por-criticar-a-messi-el-periodista-argentino-inmolado-por-el-balon-de-oro-1118824586.html

Humillado por criticar a Messi: el periodista argentino inmolado por el Balón de Oro

La premiación en la que el argentino Lionel Messi obtuvo su séptimo Balón de Oro incluyó un momento que dejó boquiabiertos a los fanáticos argentinos: el vídeo institucional de la FIFA que homenajeó al 10 argentino incluyó las críticas que un conocido periodista deportivo argentino hizo a Messi en 2018, cuando reclamaba que el delantero fuera excluido de la selección argentina.La pieza audiovisual, proyectada en pantalla gigante ante todos los invitados a la gala, incluyó testimonios de varios rosarinos cercanos a Messi que recordaban cómo el astro del fútbol argentino era atacado por la prensa por su supuesto poco compromiso con el equipo nacional de su país. "En Argentina, porque no ganaba nada con la selección, era criticado por todos los periodistas", dice uno de los testimonios.Enseguida, el vídeo muestra al periodista deportivo Flavio Azzaro, conocido por sus opiniones polémicas y exabruptos en programas deportivos, criticando a Messi en 2018: "Sí, que Messi se vaya de la selección… Messi nunca le hizo ganar partidos a la selección argentina, importantes".La ceremonia continuó con Messi recibiendo el Balón de Oro y dando un emotivo discurso. Sin embargo, muchos internautas argentinos no dejaron pasar el hecho de que Azzaro fuera exhibido ante el mundo con una de sus opiniones más polémicas e ironizaron con la humillación al argentino, a fuerza de memes.El rostro de Azzaro cuando protagonizó un recordado escándalo anterior —cuando dijo haber tenido relaciones sexuales con la esposa de un productor sin saber que estaba al aire— se convirtió en el meme preferido para burlarse.Las típicas lecciones con las que finalizaban los episodios de los dibujos animados de He-Man también sirven para explicar que, peor que algunas de las derrotas más vergonzantes de los clubes argentinos River y Boca, es lo que le sucedió al periodista.El periodista no se amilanó y ensayó una respuesta desde el canal de Youtube en el que publica videos con opiniones sobre el fútbol argentino. "Yo lo que dije de Messi lo dije porque lo sentía, no me sentía representado por Messi en ese Mundial de Rusia, sentía que había una dependencia de Messi respecto de sus compañeros y una actitud de Messi que iba en contra de los intereses de la selección argentina", opinó.Azzaro explicó que comenzó a cambiar de parecer a partir de 2019, cuando Messi se mostró enojado con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tras perder en la semifinal de la Copa América frente al locatario Brasil. En ese sentido, consideró que "el liderazgo debe hacerse valer afuera de la cancha y muchas veces puteando y poniendo el grito en el cielo porque sentiste que la Conmebol te estaba sacando de la Copa, que es lo que hizo Messi".El cambio de postura definitivo le llegó luego de un viaje a través de "28 países" que el periodista hizo durante 2020 y en el que, según dijo, comprendió que el número 10 "es un tipo mega respetado" en el mundo.Pero no fue el único descargo del periodista: Azzaro compartió su hipótesis sobre cómo llegó su rostro a proyectarse en un vídeo homenaje a Messi presentado en una de las galas más importantes del mundo del deporte. Según dijo, la clave está en que la elaboración del vídeo recayó, probablemente, en una de las productoras de televisión que tienen los derechos de televisación del fútbol argentino, empresas con las que el reportero mantiene una mala relación."Yo no tengo la más mínima duda de que ese vídeo se grabó con gente allegada a los canales de deportes y a mí en los canales de deportes me odian", subrayó.

