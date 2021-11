https://mundo.sputniknews.com/20211130/el-gobierno-de-mexico-da-por-hecho-que-omicron-sera-una-variante-predominante-en-el-mundo-1118808590.html

El Gobierno de México da por hecho que ómicron será una variante predominante en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México considera que la variante ómicron del coronavirus se extenderá por todo el mundo, por lo que el cierre de... 30.11.2021, Sputnik Mundo

La variante ómicron "no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transmisible, (…) no se ha identificado que cause enfermedad más grave (…). Podemos prácticamente garantizar que ómicron terminará siendo una de las variantes predominantes en el mundo, desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países del orbe", dijo el funcionario federal en conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

