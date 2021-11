Ecuador adelanta aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 por variante ómicron

https://mundo.sputniknews.com/20211130/ecuador-adelanta-aplicacion-de-la-tercera-dosis-contra-el-covid-19-por-variante-omicron-1118834754.html

Para acceder al refuerzo, las personas deberán presentar el certificado de vacunación con una vigencia de seis meses desde la administración de la segunda dosis.En Ecuador, al momento, se aplica la tercera dosis de la farmacéutica AstraZeneca en mayores de 65 años, salvo las personas con enfermedades graves que reciben la misma vacuna de las fases anteriores.La ministra dijo que en la semana epidemiológica No. 40 (del 4 al 11 de octubre) se registró el punto más bajo de positividad del virus con un 4,1%, lo cual indicaba que la pandemia estaba bajo control.Sin embargo, en las últimas semanas la cifra se elevó a un 13%.Para que no se produzca un rebrote, Garzón dijo que es necesario mantener las medidas de bioseguridad y la reducción de aforos.La ministra alertó que de producirse un rebrote en el país habrá demasiados casos complicados de COVID-19, por lo que el Gobierno se vería obligado a tomar decisiones para frenar la propagación del virus, como un nuevo confinamiento de la población.Garzón hizo un llamado a la población que aún no ha sido vacunada para que acuda a los centros de salud a recibir las dosis.El Gobierno de Ecuador tiene como meta inmunizar con dos dosis al 85% de su población total hasta fin de año, para alcanzar la denominada inmunidad de rebaño.Según datos oficiales, hasta el martes un 70,04% de la población completó el esquema de vacunación (dos dosis o monodosis) contra el COVID-19.

