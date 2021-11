https://mundo.sputniknews.com/20211130/con-lagrimas-conductora-mexicana-galilea-montijo-niega-relacion-con-narcotraficante--video-1118809751.html

Con lágrimas, conductora mexicana Galilea Montijo niega relación con narcotraficante | Video

Con lágrimas, conductora mexicana Galilea Montijo niega relación con narcotraficante | Video

La conductora mexicana Galilea Montijo pidió, entre lágrimas, que cesen los señalamientos en su contra y contra con su esposo, Fernando Reina Iglesias, tras... 30.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-30T15:10+0000

2021-11-30T15:10+0000

2021-11-30T15:10+0000

américa latina

👤 gente

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1118810210_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_c23c1aa82663256923c4cb5a02e744f9.jpg

Lo anterior, luego de que se dio a conocer que la presentadora del matutino Hoyaparece en el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández Emma y las otras señoras del narco, en el que enlista a mujeres que han tenido relación con los principales líderes del narcotráfico.Al respecto, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Montijo Torres rechazó los señalamientos hechos en el libro y los cuales refieren que ella habría mantenido una relación con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, integrante del Cártel de los Beltrán Leyva."Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duele que afecten tanto a mi esposo que es un hombre intachable y trabajador además de ser un gran papáy compañero, por supuesto a mi familia, a mi círculo social y a la empresa en la que trabajo", declaró.Asimismo, rechazó mantener alguna "relación indebida y mucho menos de negocios" con Víctor Álvarez-Puga y su amiga la conductora Inés Gómez-Mont, quienes son acusados de desvío de recursos por más de 3.000 millones de pesos (150 millones de dólares)."No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga-Gómez. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual trabajo", explicó en referencia a la ayuda que habría recibido del narcotraficante.Esto luego de que trascendió que su esposo habría huido a Estados Unidos precisamente por las acusaciones en contra de Álvarez-Puga, lo cual fue negado por la artista quien argumentó que su pareja trabaja en un proyecto contra la violencia de género del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).Asimismo, aclaró que él nunca ha sido diputado suplente del legislador priista Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, a pesar de que en la página oficial de la Cámara de Diputados sí aparece como sustituto.El caso MontijoA pesar de que el libro Emma y las otras señoras del narco apenas saldrá a la venta apenas este 1 de diciembre, el fragmento del capítulo donde se menciona a Galilea Montijo fue presentado en el canal de YouTube de Los Periodistasdel portal Sin Embargo, el pasado 12 de noviembre.De acuerdo a lo mencionado en la obra, el esposo de la presentadora mexicana habría renunciado a su cargo como tesorero del Ayuntamiento de Atizapán, en el Estado de México, ante el riesgo de ser detenido tras las acusaciones en contra de su presunto socio Álvarez-Puga.Tras el adelanto del libro, Galilea Montijo aseguró en entrevista para Ventaneandoque analizará tomar acciones legales en contra de Anabel Hernández, pues las acusaciones necesitan sustentarse en pruebas.En respuesta, este 29 de noviembre, Hernández refrendó lo publicado y afirmó que no modificará ni una coma al texto pues su información está sustentada en testigos.

https://mundo.sputniknews.com/20211019/interpol-emite-ficha-roja-contra-la-conductora-mexicana-ines-gomez-mont-es-buscada-en-190-paises-1117303356.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

👤 gente, méxico