Comisionado de Paz de Colombia celebra designación de Segunda Marquetalia como terrorista

BOGOTÁ (Sputnik) — El alto comisionado para la Paz de Colombia, Juan Camilo Restrepo, celebró que el Gobierno de Estados Unidos haya designado a la disidencia... 30.11.2021, Sputnik Mundo

"Celebramos que aquella determinación de las disidencias de aquellos grupos armados organizados, la Segunda Marquetalia, sea declarada como terrorista. No tiene otro calificativo, no tiene otro adjetivo, las cosas por su nombre: son unos terroristas", dijo Restrepo en un video difundido por su despacho.La agrupación liderada por Márquez actúa principalmente en la frontera con Venezuela y, según el Gobierno colombiano, recibe protección de la administración de Nicolás Maduro desde que fue creada en 2019 por disidentes de la antigua guerrilla de las FARC.Este 30 de noviembre, en un comunicado, el secretario de Estado (canciller) estadounidense, Antony Blinken, anunció que la administración de Joe Biden designó como terroristas internacionales a los líderes de las disidencias de las FARC."Estamos designando a los respectivos líderes de esas organizaciones, Luciano Marín Arango (alias 'Ivan Márquez'), Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, Henry Castellanos Garzón, Néstor Gregorio Vera Fernández, Miguel Santanilla Botache y Euclides España Caicedo, como Terrorista Global Especialmente Designado bajo la OE 13224, enmendada", dijo Blinken.A su vez, anunció que EEUU eliminó la designación de organización terrorista extranjera a la antigua guerrilla de las FARC, hoy convertida en el partido político de izquierda Comunes.Al respecto, Restrepo consideró que esa decisión compromete a los excombatientes con la paz y su reparación con las víctimas al aportar la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado."Es la oportunidad para aquellos firmantes, quienes hacen parte del proceso de paz, avancen y le cumplan al pueblo colombiano, especialmente en lo que tiene que ver con la verdad, con aquellas actuaciones que le causaron tanto daño al pueblo colombiano, contándole al pueblo en general, pero también a sus víctimas, toda la verdad", expresó.Blinken explicó que la decisión de revocar la designación no cambia la postura con respecto a cualquier cargo o posible cargo en EEUU contra exlíderes de las FARC, incluido el narcotráfico.

