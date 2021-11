Brasil titubea ante la llegada de la variante ómicron

https://mundo.sputniknews.com/20211130/brasil-titubea-ante-la-llegada-de-la-variante-omicron-1118832897.html

El test tardará unos días y puede que no arroje ninguna conclusión. El hombre tiene muy poca carga viral y apenas un poco de dolor de cabeza.Mientras tanto, el país se toma su tiempo para dar una respuesta. El pasado viernes 26, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) recomendó cerrar las fronteras aéreas con Sudáfrica y otros cinco países africanos. El Gobierno estuvo de acuerdo, pero la medida sólo entró en vigor el lunes, tres días después.Ahora, la Anvisa recomienda ampliar las restricciones a otros cuatro países (Angola, Malawi, Mozambique y Zambia) pero el Gobierno aún no ha dado una respuesta. El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, se reúne este martes con otros ministros para tomar una decisión conjunta.De momento, el lunes el ministro decía que la variante ómicron es motivo de preocupación, "pero no de desesperación", y que aún es pronto para sacar conclusiones. A priori, parece que es más contagiosa que variantes anteriores, pero aún no se sabe si más letal. El presidente Jair Bolsonaro decía hace unos días que "cerrar los aeropuertos" (en referencia a posibles restricciones) no servía de nada porque seguramente el virus ya estaba en Brasil.Brasil confía en que la alta adhesión de la población a las vacunas actúe como un escudo. Según datos oficiales, el 74,4% de toda la población (incluyendo niños) tiene al menos una dosis, y el 62,4% está totalmente inmunizada. Además, la dosis de refuerzo ya alcanza al 7,5% de la población y avanza a buen ritmo, unos 200.000 pinchazos en las últimas 24 horas.Dudas sobre la gravedadAdemás de la confianza en las vacunas también está reciente en el recuerdo lo que ocurrió con la variante delta. Mientras el mundo se asustaba con la explosión de casos en Europa y sus posibles efectos en Latinoamérica, en Brasil la nueva variante pasó sin pena ni gloria.Los especialistas dijeron entonces que la prevalencia de la variante detectada inicialmente en Manaos (la P.1), y que ya dominaba todo Brasil, no dejó hueco para la delta. Podría pasar algo parecido en esta ocasión.En cualquier caso, son muchos los que no entienden que Brasil no exija comprobante de vacunación a los extranjeros que llegan al país. El director-presidente de la Anvisa, Antônio Barra Torres, expresó hace poco su temor de que Brasil se convierta en un paraíso para turistas no vacunados. Río de Janeiro busca la fórmula legal para que hoteles de la ciudad puedan exigir ese requisito.Para el alcalde, Eduardo Paes, es "una vergüenza" que el Gobierno no imponga el llamado "pasaporte COVID-19" a los turistas extranjeros. La principal capital turística del país teme que las llegadas de la temporada de verano estropeen sus logros alcanzados hasta el momento, con el 95% de los cariocas adultos totalmente inmunizados.Fiestas canceladasPrecisamente donde más se está notando el clima de aprehensión que deja la nueva variante es en los gobiernos de estados y municipios, que estos días empezaron a anunciar medidas preventivas, como la cancelación de los festejos de fin de año, poniendo también en duda la celebración del carnaval.Un total de 11 ciudades, incluyendo capitales importantes como Salvador o fortaleza, no tendrán sus tradicionales fiestas para despedir el año. Unas 70 ciudades medianas del interior del estado de Sao Paulo (sureste) fueron un poco más allá y renunciaron a celebrar el carnaval, previsto para finales de febrero.Y eso que los números están mejor que nunca: la media diaria de muertes ronda los 200, la más baja desde el inicio de la pandemia. Cayó un 7% respecto a la semana pasada. En seis estados del país no muere nadie por COVID-19 desde el domingo. Aún así, la sensación es que todas las precauciones son pocas.La ciudad de Sao Paulo, por ejemplo, ya está haciendo hueco en los hospitales para albergar a los posibles pacientes con la variante Omicron, y el fin del uso obligatorio del barbijo al aire libre (que estaba previsto para el 11 de diciembre) seguramente tendrá que esperar.

