https://mundo.sputniknews.com/20211130/austria-busca-multar-con-mas-de-7000-euros-a-los-que-rechacen-vacunarse-1118799528.html

Austria busca multar con más de 7.000 euros a los que rechacen vacunarse

Austria busca multar con más de 7.000 euros a los que rechacen vacunarse

VIENA (Sputnik) — El Gobierno de Austria sancionará con multas de hasta 7.200 euros a las personas que no se vacunen contra el coronavirus, aseguró el... 30.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-30T10:53+0000

2021-11-30T10:53+0000

2021-11-30T10:53+0000

internacional

europa

austria

vacunación

multa

coronavirus

covid-19

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1118799489_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_c44a8243daf2c277c1e5731fa1670730.jpg

La vacunación será obligatoria en este país de la Unión Europea a partir del 1 de febrero de 2022.Según afirma el diario, las autoridades citarán a las personas que todavía no se inmunizaron y si hacen caso omiso al llamado serán convocadas por segunda vez en el transcurso de cuatro semanas. En el caso de no acudir al centro de vacunación serán sancionadas con 3.600 euros o cuatro semanas de cárcel.Los ciudadanos que fueran sancionados dos veces, serán multados con 7.200 euros, precisa el periódico.De acuerdo con el borrador de la ley, la vacunación obligatoria se extenderá a todas las personas que vivan en Austria. Se hará una exención a los que tengan contraindicada la vacuna por riesgos a su salud, las mujeres embarazadas y los niños menores de 12 años.El periódico escribe que el proyecto de ley aún no está completamente listo y se espera que sea publicado después del 6 de diciembre.Con más de 8,9 millones de habitantes, el país alpino ha vacunado hasta el momento a más de 65% de su población adulta, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.El 22 de noviembre, Austria volvió a los confinamientos por el aumento de los contagios con el coronavirus. La medida está vigente hasta el 13 de diciembre.

https://mundo.sputniknews.com/20211120/las-protestas-contra-las-medidas-anti-covid-recorren-austria-e-italia-1118464767.html

austria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, austria, vacunación, multa, coronavirus, covid-19, pandemia de coronavirus