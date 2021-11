https://mundo.sputniknews.com/20211129/xiomara-castro-lidera-resultados-preliminares-en-honduras-que-sigue-1118745734.html

Xiomara Castro lidera resultados preliminares en Honduras: ¿qué sigue?

Xiomara Castro lidera resultados preliminares en Honduras: ¿qué sigue?

El Consejo Nacional Electoral anunció a la candidata Xiomara Castro, representante de la alianza opositora y del partido Libertad y Refundación (Libre), a la... 29.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-29T04:27+0000

2021-11-29T04:27+0000

2021-11-29T04:27+0000

américa latina

honduras

elecciones generales en honduras (2021)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1118745708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_689a16a612c9154f3acd2efd14bbfda1.jpg

De acuerdo con esa entidad estatal, tras el cómputo de poco más de 5.396 actas presidenciales, de las 18.293 existentes, en el segundo lugar aparece el aspirante por el gobernante partido Nacional, Nasry Asfura, con alrededor de 350 mil boletas a su favor, un 33.95 %, y en tercer lugar el postulante por la corriente Liberal, Yani Rosenthal, con poco más de 95 mil votos, apenas 9 %.El anuncio se realiza de conformidad con el artículo 279 de la Ley Electoral, referido a la obligatoriedad en la difusión de los resultados del primer escrutinio, luego del cierre de la votación a las 17.00 (hora local), la cual tuvo una participación histórica de 3.200 000 electores, de los más de 5.000 000 previsto, un 68.81 % del total.A juicio del presidente del CNE, Kevin Aguirre, representante del partido Nacional, el sistema de verificación biométrica resultó un factor determinante para la pureza y transparencia del proceso, si bien al menos 3.000 Juntas Receptoras de Votos (JRV) no emitirán su registro de esa manera, durante el 84 % del escrutinio restante.El funcionario recordó que esa institución estatal tiene hasta 30 días para emitir una declaratoria, aunque ya desde las redes sociales los seguidores de Castro y de la alianza opositora al gobernante Partido Nacional celebran la posible victoria y la presidencia desde el venidero 27 de enero de 2022 de esa fuerza política.¿Qué sucederá en los días venideros?La abogada Doris Gutiérrez, diputada por el Partido Innovación y Unidad, una de las organizaciones integrantes de la alianza opositora refirió a Sputnik que, tras los comicios, cumplieron con una de las metas propuestas: derrotar a la fuerza política en el gobierno, "como ellos poseen tantos recursos, la única manera de derrotarlos era mediante la unidad y la organización".Gutiérrez reconoció que a lo interno los retos son enormes respecto al endeudamiento de más de 10 mil millones de dólares, numerosos casos de corrupción a sus más altos niveles, impunidad, condiciones deplorables en el sistema educativo y sanitario y una pobreza superior a 70 %, de ahí que, en primer término, la estrategia deba ajustarse a esa realidad del país centroamericano."Las escuelas están prácticamente en condiciones de desaparecer, no solo por la ausencia de cambios en la infraestructura sino por el agravamiento como consecuencia del mal manejo de la pandemia COVID-19. En iguales condiciones están los centros de salud y los hospitales, no hay medicinas. Es decir, prácticamente, debemos refundar la nación y levantarlo de las cenizas", indicó.Para el analista Jaime Pineda, el triunfo de Xiomara representa la esperanza de una sociedad víctima, durante 12 años, de la pobreza y el miedo y del golpe de una administración corrupta y criminal, presidida actualmente por Juan Orlando Hernández, y señaló que Libre enfrentará desde el 27 de enero próximo la decadencia de un país empobrecido y saqueado por el crimen organizado.Katia Cooper, integrante del movimiento de Mujeres Socialistas de Honduras, el resultado simboliza la unidad del pueblo en su objetivo de deshacerse del narco-gobierno y su voluntad de comenzar el apremiante proceso encaminado a la refundación del territorio centroamericano con la primera mujer presidenta a la cabeza."Le tocará enfrentar la situación económica y social desastrosa, además de la furia de la ultraderecha nacional e internacional que se opone a los cambios sociales requeridos para sacar al país de la miseria y el atraso en beneficio de las grandes mayorías. Tendremos que organizarnos y capacitarnos adecuadamente respecto a la defensa de nuestra autodeterminación", aseguró.A su juicio, las elecciones para la selección de los máximos cargos del país, las diputaciones y alcaldías municipales transcurrieron en un estado de incertidumbre y desconfianza por los antecedentes de fraudes de 2013 y 2017, si bien todo transcurrió en calma, paz y tranquilidad y la contundencia del cómputo, no deja dudas sobre la victoria de Castro.

https://mundo.sputniknews.com/20211128/por-que-no-pudieron-votar-todos-los-hondurenos-residentes-en-el-exterior-1118743802.html

https://mundo.sputniknews.com/20211128/expresidente-hondureno-zelaya-destaca-apuesta-popular-por-un-cambio-en-el-pais-1118740693.html

https://mundo.sputniknews.com/20211128/el-presidente-de-honduras-expresa-optimismo-respecto-a-los-resultados-electorales-1118741696.html

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

honduras, elecciones generales en honduras (2021)