"Volamos en unas horas": regresan los españoles varados en Sudáfrica por la nueva cepa de COVID-19

La amenaza de una nueva variante de COVID-19 ha devuelto las escenas del principio de la pandemia. En este caso, con el cierre de fronteras y el endurecimiento de medidas. La mutación ómicron, procedente de Sudáfrica, ha sacudido el transcurrir favorable de los últimos meses y ha provocado un dominó entre países que cancelaran la entrada o salida al país africano. Debido a estas medidas, unos 150 ciudadanos españoles sean quedado en tierra durante más horas de las calculadas y han tenido que esperar una solución que los retornase."Volamos mañana con KLM por Ámsterdam. Estamos gestionándolo", explica de forma escueta Fran Mailén a Sputnik. Después de varias semanas haciendo turismo por la zona sur del continente, Mailén está junto a otros 10 españoles en el aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo. Debían viajar de vuelta el 28 de noviembre con una escala en Turquía, pero el bloqueo a Sudáfrica les dejó en lo que sus compañeros han catalogado como "un caos". Ante ese cambio de planes repentino, han intentado modificar la ruta o pedir ayuda en la embajada española. Hasta que ha llegado la noticia deseada.Porque Mailén y sus compañeros son los últimos en concretar la solución a este revés inesperado. Los demás españoles varados ya han ido regresando a lo largo de estas horas en otras aerolíneas comerciales. "Se están distribuyendo en aviones de distintas compañías, pero muchos solo dejan a sus ciudadanos", comenta Eduardo García, gerente de Aventura África, una agencia que planifica excursiones especializadas en este continente. "Y es un desastre, porque cierran allí sin pensar que hay mucha gente. No solo los que tengan que volver sino los habitantes de allí, que también viven de esto", arguye quien cuestiona lo que se está contando y ve una nueva hecatombe en el turismo internacional.Con casos de la nueva cepa registrados en varios países de Europa (incluida España, que acaba de notificar su primer paciente en un hospital madrileño), las medidas restrictivas se han ido improvisando. Las últimas jornadas han ido sumando países a la lista de quienes no permitían la entrada de visitantes de Sudáfrica. España, por ejemplo, anunció a través del Ministerio de Asuntos Exteriores que el día 30 anularía los vuelos de esta nación del mundo. Y José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha anunciado que repatriará a los españoles en la zona y que fletará un avión desde Mozambique para los que continúan por la región."Teníamos un grupo, pero hemos conseguido que vuelva. Ahora estamos mirando qué hacer con otros que están fuera de Sudáfrica pero vuelven desde allí", responde a Sputnik, sin dar más detalles, un responsable de Kananga, una compañía de Barcelona especializada en rutas por África. Afirma que llevan unas horas de estrés, pero que no es la misma situación que cuando comenzó la pandemia y se confinó el planeta. "Ahora aún operan algunas líneas y poco a poco se podrá ir arreglando", conceden.A este conjunto de decisiones se les ha añadido las del Ministerio de Sanidad. Según una orden firmada el 29 de noviembre, a todo el que llegue a España, "con o sin escalas intermedias", se les impondrá un aislamiento de 10 días que puede reducirse a siete si dan negativo en un test. "Durante el periodo de cuarentena [los viajeros] deberán permanecer en su domicilio o alojamiento, debiendo limitar sus desplazamientos, así como los accesos de terceras personas al domicilio o alojamiento, a los imprescindibles para la realización de las siguientes actividades: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios o causas de fuerza mayor o situación de necesidad", inciden.El Ministerio de Sanidad también quiere reforzar los controles sanitarios para los países de riesgo de la variante ómicron. Aún no se conocen los efectos de esta mutación (si es o no más virulenta y transmisible o si escapa a las vacunas desarrolladas para el SARS-CoV-2), pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha denominado como "preocupante". Los expertos piden tiempo y atajarla de antemano, antes de que las consecuencias sean graves y de que ni siquiera el antídoto sea suficiente para detener este linaje. En Austria, por ejemplo, ya se ha cumplido más de una semana desde el confinamiento decretado, y en países como Reino Unido se han retomado medidas como el uso de mascarilla en interiores.

