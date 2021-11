https://mundo.sputniknews.com/20211129/un-75-de-los-peruanos-desaprueba-el-congreso-1118784228.html

LIMA (Sputnik) — La desaprobación ciudadana hacia el Congreso de Perú es de 75%, según un sondeo publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). 29.11.2021, Sputnik Mundo

El IEP realizó la encuesta en este mes y con una muestra de 1.210 ciudadanos.El porcentaje de desaprobación y aprobación es idéntico al que se registró en octubre, aunque varió respecto al reportado en septiembre en el que la desaprobación hacia el parlamento era de 61%, la aprobación de 32, mientras que un 7% no emitió opinión.Según el sondeo, las dos causas principales por las cuales los peruanos desaprueban la labor del legislativo es que "no le interesa la gente, solo piensan en ellos (los congresistas)" y "la falta de gente capacitada" entre los representantes.Por otro lado, la bancada con mayor desaprobación es la de Fuerza Popular (derecha), partido liderado por Keiko Fujimori, que registra un 71% de rechazo.El partido fujimorista es uno de los que se encuentra impulsando un pedido de destitución en contra del presidente Pedro Castillo, alegando que no tiene capacidad moral para ejercer el cargo.

