París fija el 10 de diciembre como fecha límite para resolver la disputa pesquera con Londres

PARÍS (Sputnik) — La fecha límite para resolver la disputa entre Francia y el Reino Unido sobre las licencias de pesca es el 10 de diciembre, después de lo... 29.11.2021, Sputnik Mundo

"Negociaremos con Gran Bretaña hasta el 10 de diciembre (...) Hasta esa fecha esperamos resolver la disputa. Pero si no hay pasos significativos antes del 10 de diciembre, terminaremos nuestro diálogo", dijo el funcionario a la emisora de radio France Inter.Francia y el Reino Unido han estado negociando en las últimas semanas para resolver la situación de las licencias de pesca, pero hasta ahora las partes no han podido llegar a un acuerdo. Francia acusa al Reino Unido de no cumplir las cláusulas del tratado de Brexit relacionadas con esos permisos.A principios de noviembre, París anunció sanciones contra Londres debido la llamada "disputa pesquera", pero luego las autoridades francesas decidieron no imponer las sanciones anunciadas mientras duren las nuevas negociaciones con Londres.El Ministerio de Medio Ambiente británico comunicó a finales de septiembre que se otorgaron licencias a 1.700 embarcaciones de la Unión Europea para efectuar la pesca en la zona de 6 a 12 millas de las aguas jurisdiccionales del Reino Unido. Los buques franceses recibieron 12 licencias, apenas una cuarta parte de lo que se había solicitado. Según las autoridades británicas, el resto de los barcos franceses no pudieron demostrar que habían faenado en las aguas costeras del Reino Unido.El derecho a la pesca en las aguas británicas fue uno de los temas que centraron las arduas negociaciones entre la UE y Reino Unido en el periodo pos-Brexit. Se acordó que los pescadores del bloque podrían seguir faenando en esas aguas si demostraban que habían trabajado allí entre 2012 y 2016. La mayoría de los buques pequeños no están en condiciones de proporcionar tales datos porque carecen del sistema de geolocalización.

