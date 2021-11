https://mundo.sputniknews.com/20211129/minsk-denuncia-que-la-otan-aumenta-su-potencial-ofensivo-cerca-de-la-frontera-bielorrusa-1118751610.html

Minsk denuncia que la OTAN aumenta su potencial ofensivo cerca de la frontera bielorrusa

Minsk denuncia que la OTAN aumenta su potencial ofensivo cerca de la frontera bielorrusa

MINSK (Sputnik) — Los países de la Alianza Atlántica están acrecentando el potencial ofensivo de sus tropas cerca de la frontera de Bielorrusia, declaró el... 29.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-29T11:04+0000

2021-11-29T11:04+0000

2021-11-29T11:16+0000

polonia

bielorrusia

defensa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1118751579_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_7d7b6283ff6ae7adc1ebffc290e7241f.jpg

"Las medidas de militarización de la región que toman los países occidentales alteran sustancialmente el equilibrio de las fuerzas. Cerca de nuestras fronteras se acrecienta el potencial ofensivo de las Fuerzas Armadas de los países miembros de la OTAN", dijo durante una reunión sobre la seguridad militar, en que participó el presidente del país, Alexandr Lukashenko.El titular de Defensa señaló que en los países limítrofes con Bielorrusia se despliegan nuevas unidades militares, en particular, en Polonia se están formando la 18 división mecanizada y una brigada de defensa territorial."Preocupan especialmente las adquisiciones de los carros de combate Abrams, de los sistemas de defensa antiaérea Patrior y los de antimisiles múltiples Himars y de aviones de combate F-35 dotados de misiles de crucero", agregó el ministroPolonia aumentó sustancialmente la presencia de sus uniformados en la frontera polaco-bielorrusa tras el surgimiento en un área limítrofe de un campamento improvisado de 2.000 refugiados procedentes de Oriente Medio.El Ministerio de Bielorrusia declaró que la decisión de Polonia de concentrar 23.000 militares, carros de combate, sistemas de defensa antiaérea y otras armas pesadas cerca de la frontera de Bielorrusia no puede calificarse como una respuesta adecuada a la crisis migratoria, y agregó que eso se parece más bien a la formación de unas tropas de choque.Ejercicios militares conjuntos con RusiaBielorrusia planea realizar ejercicios militares con Rusia para reforzar la defensa de las fronteras con Ucrania, declaró el ministro de Defensa bielorruso, Víktor Jrenin.Según el ministro, los dos países deben perfeccionar su sistema conjunto de defensa antiaérea.Jrenin advirtió que el año próximo Minsk y Moscú no planean realizar ejercicios a gran escala como Occidente o Escudo de la Unión.Un plan de respuestaPor su parte, Lukashenko declaró que Bielorrusia debe elaborar un plan de respuesta a una posible agresión externa contra el país."Debemos tener planes para cualquiera de las acciones de ellos. Tenemos todas las posibilidades de estar preparados para todo, actuar según sople el viento como lo dice el pueblo y responder a cada su movimiento armado, e incluso al no armado, sino a las intenciones de estas fuerzas armadas", sostuvo Lukashenko, citado por la agencia bielorrusa Belta, en una reunión sobre seguridad militar.Durante el encuentro "el mandatario bielorruso recordó que ya había dado instrucciones al ministro de Defensa y al presidente del Comité Estatal de Fronteras de no ceder a las provocaciones y no provocar conflictos y enfrentamientos".Al mismo tiempo, el líder de Bielorrusia constató que Minsk cuenta con unidades militares entrenadas y equipadas que pueden desplazarse a cualquier punto del país en tres horas si la situación militar se deteriora.

https://mundo.sputniknews.com/20211129/lukashenko-eeuu-y-el-reino-unido-quieren-destruir-la-ue-con-la-ayuda-de-polonia-1118749149.html

https://mundo.sputniknews.com/20211126/lukashenko-visita-un-centro-de-acogida-a-migrantes-en-la-frontera-con-polonia-1118678406.html

https://mundo.sputniknews.com/20211125/lukashenko-advierte-de-un-nuevo-plan-de-la-oposicion-para-desestabilizar-a-bielorrusia-1118641096.html

polonia

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonia, bielorrusia, 🛡️ zonas de conflicto