Miles de personas dan un emotivo último adiós a la escritora Almudena Grandes en Madrid

MADRID (Sputnik) — Miles de personas acudieron al cementerio civil de Madrid para despedir a la escritora Almudena Grandes, fallecida este sábado, 27 de... 29.11.2021, Sputnik Mundo

Además de sus familiares, como su marido el poeta Luis García Montero (que además es director del Instituto Cervantes), acudieron al entierro personalidades del mundo de la política, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.Asimismo, se dieron cita en el cementerio importantes figuras de la cultura española, entre ellos el director de cine Pedro Almodóvar o el cantante Joaquín Sabina, pero sobre todo la nota destacada fue la presencia de varios centenares de ciudadanos anónimos que acudieron, libro en mano, para dar el último adiós a la autora.Durante la ceremonia los asistentes corearon proclamas como "gracias, Almudena", se unieron para alzar sus obras al grito de "estas son nuestras armas" y agradecieron a la autora sus esfuerzos por retratar las consecuencias de la represión franquista con cánticos de "sin memoria no hay democracia".Muchos de los asistentes portaron rosas y claveles rojos, además de banderas de la Segunda República e incluso insignias del Atlético de Madrid, equipo de que Almudena Grandes era una fiel seguidora."Gracias por todo el cariño en la muerte de Almudena. Supongo que estar hundido es un modo de seguir enamorado y de empezar una nueva vida con el amor de siempre", dijo Luis García Montero en un mensaje publicado en redes sociales este 29 de noviembre.Almudena Grandes (Madrid, 1960) publicó su primera novela, Las edades de Lulú, en el año 1989. Tras publicar siete novelas, desde el año 2010 la autora centró su trabajo en elaborar los Episodios de una guerra interminable, una saga de seis libros donde se retrata la atmósfera de la España de la Guerra Civil y la dictadura franquista."La literatura de Almudena Grandes ha hecho la memoria de España más digna", dijo Pedro Sánchez en un artículo publicado este domingo en el diario El País, periódico en el que la autora fue columnista durante décadas.En ese artículo, el presidente del Gobierno destaca el empeño de Almudena Grandes "por no olvidar a los caídos, a los que resistieron, a todas aquellas y aquellos a los que el relato dejó atrás"."Almudena, con el rigor de la historiadora y la libertad de la creadora, escribió sobre quiénes fuimos para contarnos quiénes somos ahora. Un esfuerzo literario titánico […] por recordarnos que la memoria no tiene que ver únicamente con el pasado, sino con nuestro presente y, más aún, con nuestro futuro", añadió Sánchez.A lo largo de su carrera Almudena Grandes fue galardonada en distintas ocasiones, destacando la consecución del Premio Nacional de Narrativa en 2018.Durante su entierro, el actor Miguel del Arco leyó el poema "La ausencia es una forma de invierno", escrito por Luis García Montero a Almudena Grandes hace años, un escrito que cierra con la frase "todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte".

