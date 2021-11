https://mundo.sputniknews.com/20211129/mexicanos-se-enfrentan-a-golpes-por-un-boleto-para-ver-la-nueva-cinta-de-spider-man--video-1118784358.html

Mexicanos se enfrentan a golpes por un boleto para ver la nueva cinta de 'Spider-Man' | Video

Mexicanos se enfrentan a golpes por un boleto para ver la nueva cinta de 'Spider-Man' | Video

El estreno mundial de la tan esperada nueva cinta de 'Spider-Man' está cerca y los fanáticos mexicanos están dispuestos a todo por ser los primeros en ver la... 29.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-29T22:17+0000

2021-11-29T22:17+0000

2021-11-29T22:27+0000

américa latina

cine

marvel

spider-man

méxico

💢 insólito

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1118784752_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_8760e75b6946b10184b6e3ec1f1c5382.jpg

Este 29 de noviembre inició la preventa de boletos para el estreno de Spider-Man: No way home en las dos principales cadenas de cine de México, Cinépolis y Cinemex, empresas que reportaron la caída de sus páginas horas antes de liberar las entradas por la cantidad de usuarios que intentaban ingresar.Esto sólo fue el preámbulo de lo problemático que se volvería el inicio de la preventa, pues en lugares como Cuernavaca, Morelos, la situación se tornó violenta.Terminan a golpesA través de redes sociales se difundió un video en el que se observa a varios jóvenes peleando en la fila del Cinépolis de Plaza Averanda, en Cuernavaca, aparentemente porque un joven quiso meterse en la fila para la preventa.De acuerdo con el reporte de medios locales, los hechos ocurrieron sin que hubiera presencia de algún guardia de seguridad o encargado de la plaza, pues, tal y como se aprecia en las imágenes, son los mismos fanáticos de Peter Parker quienes sacan a quien presuntamente intentó colarse.Hasta el momento ni las autoridades de Cuernavaca o representantes de la plaza se han pronunciado sobre el video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.El estreno mundial de Spider-Man: No way homeserá el próximo de diciembre y ha generado muchas expectativas no sólo porque continúa con el magno proyecto del UCM, sino por los reportes que sostienen que en esta cinta volveremos a ver a Tobey Maguire y a Andrew Garfield interpretar a sus respectivos Peter Parker, como parte de la introducción al Multiverso de Marvel.

https://mundo.sputniknews.com/20211117/ya-esta-aqui-el-trailer-de-la-pelicula-spider-man-no-way-home--video-1118337526.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cine, marvel, spider-man, méxico, 💢 insólito, 🎭 arte y cultura