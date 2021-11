https://mundo.sputniknews.com/20211129/lukashenko-eeuu-y-el-reino-unido-quieren-destruir-la-ue-con-la-ayuda-de-polonia-1118749149.html

Lukashenko acusa a EEUU y el Reino Unido de querer destruir la UE con la ayuda de Polonia

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, en una reunión sobre seguridad militar declaró que Washington y Londres tienen por... 29.11.2021

2021-11-29T09:37+0000

2021-11-29T09:37+0000

2021-11-29T10:50+0000

"Fíjense a dónde fue Morawiecki [primer ministro de Polonia], fue al Reino Unido. Estoy seguro de que ellos, impulsados por Estados Unidos, planean destruir la Unión Europea en uno o dos años", dijo citado por la agencia Belta.También señaló que Estados Unidos no quiere tener socios a los que tratar de igual a igual. Además, Lukashenko declaró que Occidente está usando a los migrantes para contener al Ejército bielorruso en caso de que surja un conflicto con Rusia."Probablemente estén preocupados de que tengamos una cantidad menor de migrantes, porque ellos utilizaron a esas personas [ya lo estamos viendo] para resolver sus problemas internos y mantenernos en alerta. Entienden perfectamente: si Ucrania intenta desencadenar un conflicto con Rusia, Bielorrusia no se quedará a un lado, por lo que hace falta contener al Ejército bielorruso, manteniendo la tensión en las fronteras occidentales", citó al mandatario la agencia Belta.En opinión del jefe de Estado, Bielorrusia se ha convertido en un eslabón de la cadena que conduce al agravamiento de la situación militar en la región."Resulta imposible evaluar la situación en torno a Bielorrusia de forma independiente de lo que está pasando en el mar Negro, de los problemas relacionados con Ucrania, Polonia y los países del Báltico. Somos un eslabón en esa cadena común", advirtió el mandatario.El pasado 12 de noviembre el ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Jrenin, declaró que tiene la impresión de que Polonia quiere desatar un conflicto armado, en el que desea implicar a la Unión Europea."Sabemos lo que es la guerra. Muchos sufrimos en carne propia los retos de los años de posguerra, (...). Ahora tenemos un nivel de vida más o menos aceptable, no queremos ninguna guerra. Si alguien quiere hablar con nosotros como personas pacíficas, por favor, lo hacemos hoy mismo. Estamos listos para conversar. Pero si alguien viene a vernos armado con una espada o con una escopeta, tenemos con qué responderle", cita el medio a Lukashenko.El Ministerio de Defensa de Bielorrusia denunció a principios de noviembre que la decisión de Polonia de concentrar 15.000 soldados, tanques, medios de defensa antiaérea y otras armas pesadas cerca de la frontera bielorrusa no puede considerarse una respuesta adecuada a la crisis migratoria.La entidad castrense considera que puede tratarse de la creación de grupos de tropas de ataque, y enfatizó que las acciones del Ejército polaco contradicen todos los acuerdos internacionales y bilaterales.Mientras tanto, los aduaneros polacos acusaron a sus homólogos bielorrusos de destruir la valla en la frontera."Los servicios bielorrusos casi todas las noches dañan la valla en la frontera para que los migrantes puedan entrar en Polonia de forma ilegal", informó el Servicio de Aduana de Polonia en su Twitter.Se destaca que el nuevo intento de asalto tuvo lugar la noche pasada en la zona de Mielnik."Un grupo de 33 extranjeros, apoyado por la Policía bielorrusa, atacó la frontera con fuerza", dice el comunicado.Durante las últimas 24 horas se registraron 92 intentos de cruzar la frontera polaco-bielorrusa de manera ilegal, precisaron en la entidad.La situación en la frontera bielorruso-polaca se agravó a inicios de noviembre cuando miles de migrantes de Irak y otros países de Oriente Medio se congregaron allí con la esperanza de entrar en la UE.Las autoridades polacas redoblaron la seguridad fronteriza, reforzándola con el Ejército y frustrando los intentos de los migrantes irregulares de entrar en el país, y acusan a Minsk de provocar una crisis migratoria con fines políticos.Bielorrusia, que brinda alimentos, ropa y asistencia médica a los migrantes, refuta esas acusaciones, alegando que Polonia está expulsando por la fuerza a los migrantes.

