Los puntos clave de la mañanera de AMLO del 29 de noviembre | minuto a minuto

López Obrador abrió la sesión de preguntas para los y las reporteras presentes en la conferencia matutina.

Acerca de la variante ómicron del virus del COVID-19, el mandatario aseveró que se reunirá con el gabinete de salud este lunes 29 de noviembre. Adelantó que México no perfila cerrar actividades por la variante, dado el avance en el esquema de vacunación en el país.

Todavía no hay información clara sobre la gravedad de la variante ómicron, sostuvo AMLO y aseveró que por ahora no hay información que permita afirmar que las vacunas no son efectivas ante su avance.