Los nacionalistas vascos le plantean a La Rioja la 'batalla del vino'

A los españoles no les resulta extraña esta tradición, porque se celebra en el territorio vinícola por excelencia, La Rioja, y hay más casos en el país en los que la celebración consiste en tirarse mutuamente comida o bebida, como por ejemplo la universal tomatina de Buñol.Algo parecido ocurrió en las últimas semanas en el contexto de la política española. Dos de las regiones españolas que vendimian las uvas que dan lugar al vino de Rioja, presente en los mercados de todo el mundo, el País Vasco y La Rioja, se han arrojado este líquido entre sí.Viejo anhelo nacionalistaLa disputa afloró con la propuesta del Partido Nacionalista Vasco (PNV), el partido hegemónico en el País Vasco, para modificar la ley que rige las llamadas Denominaciones de Origen (DO).Esta especie de sellos de calidad territoriales garantizan la procedencia de determinados productos alimentarios españoles que se producen con especial calidad en cada región.En concreto, la DO Rioja se divide en tres zonas diferenciadas: Rioja Alta, Rioja Oriental y la vasca Rioja Alavesa. Estas áreas abarcan 144 municipios: 118 en La Rioja, 18 en Álava (una de las tres provincias vascas) y ocho en Navarra.El hecho de estar repartida en tres comunidades autónomas —La Rioja, País Vasco y Navarra—, hace que su gestión esté centralizada en el Ministerio de Agricultura.Este cambio legislativo llevaría a que la DO alavesa fuera gestionada por el Gobierno vasco, controlado por el PNV, en línea con la aspiración constante de los nacionalistas de acaparar competencias para sí.Reacción contrariaLa propuesta cosechó la reacción airada de distintos ámbitos. Desde el opositor Partido Popular, hasta la presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Concha Andreu, del mismo partido que el Gobierno español, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).Antes de que se consumasen estas reacciones, el jueves 25, el PNV ya retiró su propuesta en la Cámara Baja española; no sin antes anunciar el compromiso del ministro de Agricultura, Luis Planas, para debatir el asunto.Pero ya era tarde y la mecha de la polémica política estaba en marcha.El viernes 26, el líder de la oposición, Pablo Casado, viajó a Logroño, la capital riojana, y desde unas bodegas hizo suya la defensa de esta región de la unidad de su producto estrella y lamentó que el Gobierno socialista no hubiera cerrado el paso a la demanda nacionalista.Este lune 29s, también en Logroño y también en el interior de unas bodegas, la socialista Concha Andreu se reúne con todos los actores del sector para plantear una unidad de acción común, ante la demanda nacionalista vasca, anteponiendo los intereses de la región a la táctica política de su partido.Pocos minutos antes de que comenzara esa reunión, el diario local El Correo informó de que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja presentó una demanda contra el Gobierno vasco contra su intento de registrar en la Unión Europea la marca Viñedos de Álava, la vía más rupturista de las dos iniciadas por el Gobierno vasco para diferenciar sus vinos, junto con la de modificar las reglas de las DO.La batalla del vino trasciende lo puramente económico, dado que el PNV fue en los últimos años el socio parlamentario necesario para mantener a los Gobiernos tanto populares como socialistas en el poder.Ahora y tras el último acuerdo del Ejecutivo de Sánchez con los soberanistas catalanes de ERC y los vascos de EH Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, esta disputa y las concesiones que haga Moncloa a las demandas del PNV podrían mostrar hasta qué punto este partido sigue manteniendo su peso en Madrid o estamos ante un cambio de ciclo en lo que a la influencia de los nacionalistas en la política nacional española se refiere.

