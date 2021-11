https://mundo.sputniknews.com/20211129/la-union-por-el-mediterraneo-aborda-en-barcelona-los-desafios-regionales-1118747831.html

La Unión por el Mediterráneo aborda en Barcelona los desafíos regionales

BARCELONA (Sputnik) — El foro Unión por el Mediterráneo (UPM) reúne en Barcelona a una veintena de ministros Exteriores de las dos orillas para abordar los... 29.11.2021, Sputnik Mundo

La sexta edición de la conferencia estará presidida por el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y contará con la presencia de varios representantes europeos y de la ribera sur.Aunque España no había confirmado asistentes, el diario El País avanzó este 29 de noviembre que no participarán los ministros de Marruecos y Argelia, lo que impedirá que se aborde en los márgenes la crisis diplomática entre los dos Estados.Pese a esto, se trata de la edición de la UPM más concurrida hasta la fecha, con la participación de unos 20 ministros de los 42 países que la componen.La jornada arrancó en la noche del 28 de noviembre con una cena de bienvenida coincidiendo con el Día Internacional del Mediterráneo en la que el canciller español, José Manuel Albares, reiteró el objetivo de "convertir la cuenca mediterránea en un área de diálogo, intercambio y cooperación".A lo largo de esta mañana, los países participantes abordarán la evolución de los compromisos comunes con las prioridades de la acción climática, el desarrollo económico y humano inclusivo y sostenible, la igualdad social, la transformación digital y la protección civil.También estarán muy presentes todas las cuestiones alrededor de la pandemia del coronavirus y la solidaridad de las vacunas.Los organizadores consideran que este encuentro ofrece a muchos de los participantes una de las escasas oportunidades para encontrarse en un contexto bilateral.Desde España se destaca la necesidad de seguir impulsando el foro y mantener este formato de diálogo político que cada año agrupa a más países.Tras la jornada de debates y fuera del marco de la UPM, tendrá lugar en Barcelona la tercera Reunión Ministerial Unión Europea-Vecindad Sur (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina y Túnez).Será el primer encuentro ministerial después de la comunicación conjunta por un partenariado renovado que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión Europea aprobaron en febrero.La reunión busca reforzar la relación entre la UE y los socios del sur así como abordar la articulación de la Nueva Agenda para el Mediterráneo.La UPM fue creada en 2008 en el marco de la Cumbre de París con el fin de reafirmar el Proceso de Barcelona iniciado en 1995 para promover el diálogo político en la región.Con dificultades para reunirse anualmente por los problemas políticos entre varios de sus miembros, en 2015 se acordó el formato de reunión de ministros de Asuntos Exteriores.Durante estos encuentros no se negocia una declaración final, aunque sí se acuerdan puntos de consenso que permitan avanzar en los objetivos comunes.

