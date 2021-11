https://mundo.sputniknews.com/20211129/la-peor-bicisenda-del-mundo-esta-en-buenos-aires-un-ciclista-asegura-que-si-1118772509.html

¿La peor bicisenda del mundo está en Buenos Aires? Un ciclista asegura que sí

El relato del usuario de Twitter Sixto Cristiani —quien según su descripción en la red social es maestrando en Economía Urbana e investigador en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas (Cepal ONU)— sobre "la peor bicisenda de Buenos Aires y probablemente del mundo", se hizo viral en los últimos días y reúne más de 3.000 retweets y 13.000 likes.Lo que el tuitero catalogó de "crimen urbanístico" parece conducir a los ciclistas por un pasaje aterrador y peligroso que, más que una vía segura para los birrodados y sus conductores, es un camino donde se deben sortear obstáculos e intentar no colisionar con automóviles que pasan en sentido contrario."Lo primero que salta a la vista es la bicisenda nueva y los árboles jóvenes. Es decir, que la obra es reciente. Sin embargo, a pesar de haber sido hecha hace poco está diseñada para que ciclistas y peatones estén en conflicto por un mismo espacio. Mientras no molesten a los autos", dijo aludiendo a que en la zona no se construyó vereda, por lo que los peatones no cuentan con un lugar para transitar.El internauta también advirtió que, en un tramo, la bicisenda termina en la calle, donde los vehículos vienen en sentido opuesto."Literalmente están mandando gente a que se choque con autos", comentó, agregando que, además, el pasaje carece de rampa.El recorrido sugerido no posee continuidad: sigue en una vereda, luego en un camino "atestado de raíces que deformaron todo el asfalto" y otro de tierra.A la altura de las calles La Pampa y Figueroa Alcorta —Palermo— un poste se presenta en el medio del cruce. Por si fuera poco, el obstáculo "de noche no se ve", apuntó Cristiani.Finalmente, el ciclista también se quejó sobre mensajes publicitarios estampados en la calle, lo que puede generar distracciones y accidentes.Salvo ciclovías en avenidas, "las bicisendas en Buenos Aires son paupérrimas" concluyó tras compararlas con las utilizadas en Países Bajos, donde se aplican leyes más eficaces para el manejo del tránsito.

