La OMS atribuye nuevas variantes del coronavirus a desigualdad en el acceso a las vacunas

GINEBRA (Sputnik) — La desigualdad en el acceso a las vacunas llevará a la aparición de nuevas mutaciones del coronavirus, aseguró el director general de la... 29.11.2021, Sputnik Mundo

Adhanom Ghebreyesus remarcó que el mundo no podrá superar esta crisis si no se resuelve el problema de la vacunación.Más del 80% de las vacunas fueron acaparadas por los Estados del G20, mientras que los países de África recibieron solo el 0,6%, consignó."Entendemos y apoyamos la responsabilidad de los Estados por proteger a su población. Es lógico. Sin embargo, el acceso igualitario a las vacunas no es una cuestión de caridad, sino es de interés para todos los países", enfatizó.

