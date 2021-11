La ómicron amenaza al mundo con un nuevo encierro

https://mundo.sputniknews.com/20211129/la-omicron-amenaza-al-mundo-con-un-nuevo-encierro-1118770110.html

El primer caso de ómicron se detectó en Sudáfrica a principios de este mes, y poco después se confirmó otro en la vecina Botsuana. Todavía no hay nada concreto sobre esta nueva variante caracterizada por un gran número de mutaciones (55 en todo el genoma, 32 en la proteína S o espícula) pero lo cierto es que ya provocó una caída del precio del petróleo y el cierre de numerosas fronteras aéreas, principalmente para los vuelos procedentes del sur de África.Aunque todo es muy incierto y hasta ahora lo que hay sobre esta variante es especulación, lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este 29 de noviembre sobre la propagación de ómicron.Alerta pero no alarmaSegún el comunicado de la OMS: "Puede haber nuevas olas de covid-19 con graves consecuencias, dependiendo de muchos factores, como el lugar donde esas olas ocurran". Por tanto, el organismo pide a sus estados miembros que tomen determinadas acciones prioritarias, entre ellas "acelerar la vacunación contra el covid-19 lo antes posible, especialmente entre la población de riesgo que siga sin vacunarse".Igualmente solicita a todos los países que aumenten las medidas de vigilancia, que reporten posibles casos o brotes asociados con la variante, y que los laboratorios incrementen los trabajos de secuenciación necesarios para analizar la estructura del coronavirus.Tras indicar que la mayoría de los test pueden detectar la nueva variante, el organismo llamó a los países a estar listos para endurecer de manera oportuna las medidas sanitarias para impedir la sobrecarga del sistema hospitalario.La OMS sugiere también que las vacunas previenen en cierta medida los casos graves y la muerte por ómicron. "Pese a la incertidumbre, es razonable suponer que las vacunas disponibles en la actualidad dan cierta protección y pueden evitan los casos graves y las muertes".La representante de la OMS en Rusia, Melita Vujnovic, cree que por el momento no hay motivo para entrar en pánico por la aparición de la variante ómicron y pidió paciencia, a la espera de que los expertos lleguen a conclusiones.Mientras que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, calificó el domingo de inútil el cierre de fronteras o las limitaciones de viaje ante la nueva variante de coronavirus ómicron."Las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles; afectan la economía y el bienestar de los pueblos. La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente", escribió López-Gatell en Twitter.RestrincionesMuchos países como Reino Unido, EEUU, miembros de la Unión Europea (UE), naciones árabes y algunos otros como Armenia, Nepal, Colombia y Hungría, impusieron restricciones de vuelos con los países africanos o de entrada de ciudadanos del referido continente por la nueva variante del coronavirus.Mientras, Japón suspenderá a partir del 30 de noviembre la entrada de nacionales de otros países debido a la expansión de la nueva variante del coronavirus y a la espera de haya más información sobre la misma, según anunció el primer ministro Fumio Kishida.El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este 29 de noviembre que está profundamente preocupado por las restricciones de viaje impuestas a las naciones del sur de África en un intento de frenar la propagación de la variante del coronavirus ómicron.ContagiosSegún la OMS se han detectado ya casos de la variante ómicron en cuatro regiones (África, Europa, Oriente Medio y Asia Oriental). Además de los países de África del sur se han descubiertos casos en Hong Kong, Israel, Bélgica, la República Checa, los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, Australia, Egipto y Malaui.El profesor de genética de la Universitat de València (España), Fernando González Candelas, en un texto publicado en The Conversation destaca que: "Hasta que no dispongamos de resultados de laboratorio y de datos epidemiológicos y de vigilancia genómica que nos demuestren una mayor transmisibilidad o mayores posibilidades de escape frente a la respuesta inmunitaria no es razonable pasar de vigilancia a alerta o, menos aún, a alarma".Para el catedrático lo más importante es usar "las mismas herramientas que contra las demás: vacunar, usar mascarillas, mantener distancias, ventilar los recintos cerrados, es decir, reducir al máximo la exposición y circulación del virus, aumentar la población inmunizada en todos los países del planeta, limitando las oportunidades de que aparezcan nuevas mutaciones en el virus."Pero ya sabemos como es el mundo y como andan de alterados todos con esta pandemia que ya va para dos años. Por lo tanto no es de extrañar que se incrementen las medidas de contención y se proceda a un cierre generalizado, similar al vivido en 2020. Esperemos que no haya que llegar a ese punto.

