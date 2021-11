La española Alexia Putellas, gran favorita para ganar el Balón de Oro en categoría femenina

https://mundo.sputniknews.com/20211129/la-espanola-alexia-putellas-gran-favorita-para-ganar-el-balon-de-oro-en-categoria-femenina-1118750342.html

Cinco jugadoras del FC Barcelona optan al máximo galardón individual del mundo y cuatro de ellas son españolas, entre las que sobresale la gran favorita al... 29.11.2021

La distinción que otorga anualmente la publicación francesa France Football puede resultar histórica para el fútbol español. La Gala del Balón de Oro en el Teatro Chatelet de París, tras una edición en blanco por la pandemia, puede encumbrar por primera vez a una jugadora española, Alexia Putellas, que no acudirá sola a la cita parisina, pues en la lista de nominadas se hallan también otras cuatro compañeras de su equipo, el FC Barcelona, campeón de Europa, Liga y Copa en la temporada 2020-2021.Las otras cuatro jugadoras del club culé nominadas al premio son las también españolas Jennifer Hermoso, Sandra Paños e Irene Paredes, y la holandesa Lieke Martens. Pero es Putellas quien tiene mayores visos de llevarse el galardón. La centrocampista catalana es la líder de un equipo que ha funcionado como una perfecta máquina engrasada. Internacional con la selección española en 92 ocasiones (la que más) y pieza clave en el juego ofensivo del Barça (26 goles y 23 asistencias en la última temporada), Alexia Putellas (Mollet del Vallès, 1994) integra actualmente las listas de candidatas a todos los premios individuales del fútbol mundial. En agosto ya fue distinguida por la UEFA como la mejor jugadora del año en Europa.Del mismo equipo y dentro también del grupo de favoritas a hacerse con el galardón figura la madrileña Jennifer Hermoso, máxima goleadora tanto de la Liga española como de la Champions League. La noruega Pernille Harder y la australiana Sam Kerr, del Chelsea ‒subcampeón de la Champions y campeón de la Liga inglesa‒ son otras dos de las favoritas. El Balón de Oro en categoría femenina se organiza desde 2018, cuando lo recibió la noruega Ada Hegerberg. En 2019 lo ganó la estadounidense Megan Rapinoe.Medio siglo de apuesta femeninaEl FC Barcelona profesionalizó la sección de fútbol femenino en 2015 y, según afirma en su web oficial, "sigue reforzando día a día su compromiso con el fútbol femenino y el rol de la mujer en el deporte". Tal compromiso lleva por lema Más que género, con el que se pretende ejemplificar uno de los ejes de la construcción del club, cuya apuesta por el fútbol femenino se inició el 25 de diciembre de 1970 con la disputa de un partido en el Camp Nou.En apoyo del equipo y de las jugadoras nominadas, el club ha lanzado un vídeo con imágenes de las protagonistas, donde se dice: "Yo soy la magia de Lieke, yo soy el empuje de Jenni, la resiliencia de Sandra, la seguridad de Irene y la fuerza. Yo soy la ambición de Alexia. Yo soy mi equipo y mi triunfo es el triunfo de todas. Porque creemos en más que un empoderamiento. Enhorabuena culers".El FC Barcelona describe al grupo de jugadoras nominadas como "repóquer dorado", situación que Jennifer Hermoso ya califica de galardón. "Poder compartir esto con cuatro compañeras, después del año que tuvimos, creo que puede ser el mayor premio", afirmó en declaraciones vertidas a los servicios de prensa del club. "Mi opinión es que se lo tiene que llevar alguien de este equipo. Su nivel futbolístico no se lo he visto a nadie esta temporada ni en la anterior", remata Alexia Putellas.

parís

