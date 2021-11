Israel insta a las potencias mundiales a no ceder al "chantaje nuclear" de Irán

"Un régimen tan asesino no debería ser recompensado. Irán no merece recompensas, acuerdo de gangas, ni alivio de sanciones a cambio de su brutalidad. No cedan al chantaje nuclear de Irán", expresó Bennett en una declaración en video entregada a los representantes de las naciones que abren negociaciones con Irán el 29 de noviembre en Viena.