Erdogan se ofrece para mediar entre Rusia y Ucrania para resolver las discrepancias

ANKARA (Sputnik) — El presidente de Turquía , Recep Tayyip Erdogan, se ofreció a intermediar entre los Gobierno de Ucrania y de Rusia para poner fin a las... 29.11.2021, Sputnik Mundo

El líder turco aseguró que debatió este asunto en varias ocasiones con las autoridades de Rusia y, en particular, con el mandatario de ese país.Las relaciones entre Moscú y Kiev comenzaron a deteriorarse tras la llamada 'revolución naranja', que se produjo en Ucrania en 2004. El presidente de entonces de ese país, Víctor Yúshchenko, dio un viraje hacia la incorporación en la OTAN. Con la llegada al poder de Víctor Yanukóvich en 2010, Ucrania buscó nuevamente el acercamiento a Rusia.Cuatro años después Yanukóvich fue derrocado, lo que desencadenó la separación de la península de Crimea y el surgimiento de un conflicto armado en el interior de Ucrania que no cesa hasta la fecha.Las autoridades ucranianas en más de una ocasión acusaron a Rusia de estar inmiscuyéndose en los asuntos internos de su país.Rusia rechaza esas acusaciones y las califica de inaceptables. Moscú declaró en repetidas ocasiones que Rusia no es parte del conflicto interno ucraniano y está interesada en que Kiev supere la crisis política y económica.

