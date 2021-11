https://mundo.sputniknews.com/20211129/el-presidente-de-bolivia-pide-que-se-respete-la-democracia-1118784033.html

El presidente de Bolivia pide que se respete la democracia

El presidente de Bolivia pide que se respete la democracia

LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, recibió la Marcha por la Patria en la ciudad de El Alto (oeste) y aseguró que la movilización... 29.11.2021, Sputnik Mundo

También participó de la marcha el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien sostuvo que no permitirá un golpe de Estado en contra del Gobierno actual."Solo quiero decirles: Si a mí me hicieron golpe, a Lucho no lo van a hacer", sostuvo en entrevista con periodistas.La marcha cumple su séptima jornada de movilización desde que partió el 23 de noviembre del municipio de Caracollo del departamento de Oruro (oeste).Tiene previsto llegar a la plaza mayor de San Francisco de la ciudad de La Paz para culminar en una concentración masiva en defensa de la democracia ante supuestas acciones de desestabilización que impulsan sectores de oposición."La participación de los pueblos es impresionante, es una vocación democrática. Estamos acá unidos para defender la patria", dijo Morales.La principal demanda de quienes marchan es el respeto al voto en las urnas y al Gobierno ante acciones de desestabilización que impulsan sectores de oposición como los comités cívicos, sobre todo de Santa Cruz y Potosí, que advirtieron con repetir el golpe de Estado de 2019.

