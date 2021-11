https://mundo.sputniknews.com/20211129/eeuu-conmovido-por-refugiados-en-frontera-bielorrusa-da-latigazos-a-migrantes-centroamericanos-1118771106.html

EEUU 'conmovido' por refugiados en frontera bielorrusa, da latigazos a migrantes centroamericanos

EEUU 'conmovido' por refugiados en frontera bielorrusa, da latigazos a migrantes centroamericanos

Nuevamente EEUU deja ver su hipocresía con los migrantes. Rusia vuelve a advertir a Occidente por escalar las tensiones en varios frentes. Ómicron, la nueva... 29.11.2021

EEUU 'conmovido' por refugiados en frontera bielorrusa, da latigazos a migrantes centroamericanos

EEUU no está libre de pecadosLa supuesta preocupación de EEUU por la suerte de los refugiados que están intentado acceder a la Unión Europea a través de Bielorrusia es un 'fake'. Así lo demuestra el trato de Joe Biden –o mejor dicho, el maltrato– hacia los migrantes centroamericanos que buscan instalarse en su país.Pero vamos por orden. Ante la crisis migratoria que se desarrolla en la frontera bielorruso-polaca –una crisis que nunca habría ocurrido si EEUU y sus aliados europeos no hubieran destruido países como Irak–, el mandatario norteamericano expresó su "preocupación", al tiempo que desde el Departamento de Estado estadounidense se mostraron impactados por "las alarmantes imágenes" de las personas atrapadas en Bielorrusia, acusando a lo que califican como "régimen" de Alexandr Lukashenko de estar "reprimiendo" y "abusando" de "personas vulnerables" que, en sus palabras, "no buscan otra cosa que vivir en libertad".Aquí surgen varias preguntas, sobre todo sobre quiénes realmente están reprimiendo a estos migrantes. Y es que no fue el tal llamado "régimen bielorruso" el que utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos contra los recién llegados, sino que lo hizo la parte polaca. Unos hechos que dejaron en shock a prácticamente todos los medios internacionales, independientemente de su línea editorial. Algunos de ellos, no obstante, parece que buscaron justificar de alguna manera la brutalidad de Polonia. Se trata del caso de la cadena Euronews, por ejemplo, tal y como se ve en uno de sus reportajes, donde se busca desviar el foco hacia el 'dictador' Lukashenko.Impresiona cómo el medio habla de la procedencia de estos migrantes, es decir, que "provienen de Bielorrusia", sin que se diga ni una sola palabra sobre la realidad que provocó las olas migratorias desde Oriente Medio o África. Tampoco se habla mucho de la visita del 'dictador' Lukashenko al centro de acogida en la frontera bielorruso-polaca, donde supervisó la distribución de alimentos entre los migrantes y se reunió con miembros de Cruz Roja para evaluar el estado de la ayuda humanitaria.Volvamos a EEUU, país que sigue acusando al "régimen" de Lukashenko de "acciones inhumanas" y, bajo este pretexto, está preparando sanciones contra Bielorrusia. Lo dio a conocer a la agencia EFE "un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca", quien subrayó que Washington trabaja en esta cuestión "en estrecha coordinación" con Bruselas "y otros socios y aliados". Indicó, asimismo, que el objetivo de estas sanciones es hacer que "el régimen de Lukashenko rinda cuentas por sus persistentes ataques a la democracia, los derechos humanos y las normas internacionales, si no cambia de rumbo inmediatamente".Al lanzar este tipo de acusaciones y medidas, Washington debería mirarse al espejo. Y es que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, acaba de reiterar su llamado a cesar lo que calificó como "deportaciones en cadena" de migrantes centroamericanos desde EEUU. Unas deportaciones en cadena que, según sus palabras, pueden exponerlos a graves riesgos.Ante estas acciones, el enviado especial de EEUU en Haití, Daniel Foote, tomó la decisión de dimitir en señal de disconformidad por lo que calificó como el "trato inhumano" que sufrieron los migrantes de ese país por parte de la Administración norteamericana. En su carta de dimisión enviada al Departamento de Estado, señaló que no puede seguir vinculado a la decisión "inhumana y contraproducente de deportar a miles de refugiados haitianos". Al mismo tiempo, consideró que la política que está aplicando el Gobierno de Joe Biden respecto a Haití está siendo "profundamente errónea" durante la crisis migratoria.La cadena RTVE señala al respecto que la dimisión de Foote llegó después de que saliesen a la luz "unas imágenes muy criticadas del trato de agentes de la patrulla fronteriza en la frontera sur de EEUU", pero evita decir de qué se trata. Lo vamos a hacer nosotros: estos videos e imágenes capturaron a agentes fronterizos norteamericanos a caballo persiguiendo y cargando contra migrantes con un aparente cordón. Tal y como informa la BBC, "llevaban en la mano unos instrumentos que algunos presentes describieron como 'látigos'".Estos hechos obligaron a un grupo de activistas y organizaciones a exigir al Gobierno norteamericano una ley que castigue el maltrato a los migrantes en frontera de EEUU. En este contexto, la agencia EFE cita las palabras de Fernando García, director ejecutivo de la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en Texas, quien dijo que sólo en la región de El Paso y en el sur del estado norteamericano de Nuevo México han sido denunciadas en los últimos quince años cerca de 500 violaciones a los derechos humanos y civiles en la frontera. También manifestó que, pese a que hay anuncios de "buena intención" por parte de la Administración Biden, en la frontera "las cosas no han cambiado fundamentalmente".Y es que en 2019, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunciaba un trato "inhumano y degradante" de EEUU hacia los migrantes. Como queda claro, la actuación de Biden en esta cuestión no defiere mucho de la de su antecesor. Algo que no le impide arremeter contra el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, quien, por cierto, declaró hace unos días que su país está listo "para hacer todo lo que sea posible por los refugiados".Ómicron: la nueva cepa del coronavirus que se esparce por el mundoHasta hace unos días solo aquellos que están familiarizados con el alfabeto griego dirían que "ómicron" es la 15ª letra del mismo. Sin embargo, hoy esta palabra está en los oídos de todos. Por decisión de la Organización Mundial de la Salud [OMS] el nombre de "Ómicron" fue adjudicado a la nueva cepa -B.1.1.529- del coronavirus SARS-CoV-2.La entidad ha calificado de "muy alto" el riesgo general a nivel global en relación a la variante ómicron del coronavirus, según consta en un documento publicado por la organización. Desde la OMS destacan que "podría haber futuros brotes de covid-19, los cuales podrían tener severas consecuencias" a raíz de la propagación de la nueva cepa.Y es que el pasado viernes la OMS calificó a 'ómicron', identificada en Sudáfrica, como "preocupante" debido a un gran número de mutaciones que apuntan a un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes de preocupación. La aparición de una nueva variante potencialmente más contagiosa y resistente ante las vacunas disponibles, si bien son recelos sin confirmar de momento, ha empujado a numerosos países a suspender los vuelos desde el sur de África.Algunos Estados como Israel, Marruecos y Japón han optado por medidas más drásticas, cerrando sus fronteras a todos los extranjeros por un tiempo. Basta con echar un vistazo a los titulares de la prensa para comprender que la nueva variante de coronavirus ya se ha convertido en un serio desafío para toda la humanidad que está buscando mecanismos para, si no frenar, al menos minimizar la envergadura de propagación de esta nueva amenaza infecciosa.Triunfo de Xiomara Castro: esperanza para Honduras y desesperación para EEUULa victoria de la candidata Xiomara Castro en las presidenciales de Honduras puede considerarse un hecho consumado, habiendo "muchas expectativas a un cambio" en un país harto de la pobreza, el desempleo y la corrupción, entre otros problemas que arrastra desde el golpe de Estado en 2009, según el experto Armando Suárez.Suárez, científico de datos y director de la empresa Innovem, indicó que la vencedora en estos comicios cuenta con "un plan de acción para poder contrarrestar" los desafíos que afronta la nación centroamericana, al expresar la esperanza de que se implementen lo más pronto posible las medidas destinadas a mejorar la situación económica, entre ellas "el desarrollo de microempresas".Por su parte, la analista Gilda Batista indicó que la difícil situación en la que se encuentra el país constituye una muestra de que EEUU no es un socio beneficioso ni confiable, ya que la supuesta alianza del por ahora presidente Juan Orlando Hernández con Washington, no ha traído ninguna ventaja a Honduras.En este contexto, señaló que la gestión de Xiomara Castro incluiría una mayor diversificación en los socios internacionales, estrechándose lazos con países como China o Rusia.Más de 50 mil bolivianos se unieron a la marcha por la patria en defensa del Gobierno de Luis ArceMiles de bolivianos se han sumado a la Marcha por la Patria para defender al Gobierno de Luis Arce y repudiar las acciones desestabilizadoras de la oposición. Este 29 de noviembre tienen previsto llegar a La Paz, la capital del país altiplánico.Octavo Mandamiento conversó sobre este tema con Mariano Vázquez, periodista y director del documental "Arriba los de abajo".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

