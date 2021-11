https://mundo.sputniknews.com/20211129/cerrar-fronteras-no-frenara-a-omicron-la-nueva-cepa-llegara-a-todo-el-mundo-1118776541.html

Cerrar fronteras no frenará a ómicron, "la nueva cepa llegará a todo el mundo"

Cerrar fronteras no frenará a ómicron, "la nueva cepa llegará a todo el mundo"

Susana López Charretón, viróloga mexicana e investigadora en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, señala que es imposible cerrarse ante el mundo, por lo... 29.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-29T21:05+0000

2021-11-29T21:05+0000

2021-11-29T21:05+0000

internacional

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

💗 salud

méxico

covid-19

cepa ómicron

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1118781419_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_10953b83883871672f46118d42238780.jpg

"Estamos dentro del mundo, no estamos en una islita separada. La únicas islitas que tenemos en realidad muy separadas son Australia y Nueva Zelanda y, aún así, ya tienen contagios. Eso de cerrar fronteras es algo que no funciona", sentencia la especialista quien agrega que no hay forma de frenar la llegada de las nuevas variantes a nivel global. Hasta este lunes 29 de diciembre, ómicron ya ha sido detectada en España, Francia, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Austria, Bélgica y Dinamarca, además los países de África en donde se detectó la variante en primera instancia. En el caso de América, la cepa ha sido detectada en Canadá y varios países han señalado un posible cierre de fronteras siendo Estados Unidos, hasta ahora, el único que ha impuesto un veto a los vuelos provenientes de siente países de África. En el caso de México, señala especialista, no existen puentes aéreos directos con África, por lo que cerras las fronteras no es una opción viable. ¿Las vacunas disponibles actualmente funcionan contra ómicron?Si bien las vacunas han hecho su trabajo ante las variantes del virus, específicamente la delta la cual llegó a ser la predominante durante la segunda ola del contagios del virus. Aunque en el caso de México hubo más contagios, los cuadros graves y muertes por la enfermedad desarrollada por COVID-19 fueron menos. Sin embargo, no se sabe si estas dosis funcionarán contra cepa ómicron. "Los experimentos los estamos viviendo todos", asegura la experta. Las vacunas, explica, tienen dos respuestas: los anticuerpos que neutralizan el virus y la respuesta inmune celular la cual no se inhibe como los anticuerpos y ataca regiones muy diferentes. El uso de cubrebocas, el distanciamiento físico, no acudir a lugares cerrados y vacunarse son las únicas acciones que podrían evitar contagiarse con la cepa ómicron.

https://mundo.sputniknews.com/20211129/canada-confirma-el-primer-caso-de-la-variante-de-coronavirus-omicron-en-quebec-1118774699.html

https://mundo.sputniknews.com/20211129/experto-britanico-mutaciones-de-omicron-plantean-dudas-sobre-la-eficacia-de-vacunas-1118772802.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

universidad nacional autónoma de méxico (unam), 💗 salud, méxico, covid-19, cepa ómicron, 💬 opinión y análisis