https://mundo.sputniknews.com/20211129/borrell-senala-la-creciente-brecha-economica-entre-el-sur-y-el-norte-del-mediterraneo-1118759623.html

Borrell señala la creciente brecha económica entre el sur y el norte del Mediterráneo

Borrell señala la creciente brecha económica entre el sur y el norte del Mediterráneo

BRUSELAS (Sputnik) — La brecha económica entre los países sureños y norteños de la costa Mediterránea aumenta cada vez más, informó el alto representante para... 29.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-29T14:20+0000

2021-11-29T14:20+0000

2021-11-29T14:20+0000

economía

europa

ue

magreb

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1118759518_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_669f6fd17785c174cc170d5192487554.jpg

El diplomático europeo especificó que el Producto Interior Bruto per cápita en el Magreb se duplicó de 5.000 a 10.000 dólares y el PIB per cápita de la Unión Europea pasó de 15.000 a 45.000 dólares, por lo que la brecha cada vez "es mucho mayor"."Y podemos decir lo mismo sobre la demografía. La población ha crecido mucho más rápido en el sur que en el norte. En el norte ha crecido un 12% y en el sur un 45%", señaló Borrell agregando que ambas brechas "son insostenibles".Según el alto representante de la UE, para cerrar las brechas hay que promover el desarrollo económico del sur, luchar contra la desigualdad y promover tanto los vínculos humanos como los culturales."Significa [crear] puestos de trabajo y oportunidades para la gran cantidad de jóvenes del sur. Y muchos de ellos tendrán que buscar esta oportunidad en el norte. No podemos cerrar nuestras fronteras a la migración, pero hay que regularla", subrayó Borrell.Además, indicó, se debe invertir en el intercambio comercial entre el norte de África y Europa pues "no hay suficiente comercio" entre ambos."Estos desafíos solo se pueden resolver con éxito si trabajamos juntos. Insisto en la idea de que tenemos que convertir el Mediterráneo no en una frontera que nos separe, sino en un lugar de encuentro", agregó Borrell.Esta edición del foro UPM es el más concurrido hasta la fecha, con la participación de unos 20 ministros de los 42 países que la componen.

https://mundo.sputniknews.com/20211129/la-union-por-el-mediterraneo-aborda-en-barcelona-los-desafios-regionales-1118747831.html

magreb

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, ue, magreb, josep borrell