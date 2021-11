https://mundo.sputniknews.com/20211128/se-registran-denuncias-de-irregularidades-en-el-proceso-electoral-de-honduras-1118739524.html

Se registran denuncias de irregularidades en el proceso electoral de Honduras

El medio compartió el video en el que una ciudadana ajena a la junta receptora admite que sacó el escáner supuestamente para mostrarle su funcionamiento a las personas en fila, alegando que estaba capacitada para hacerlo, lo cual fue rechazado por otros funcionarios electorales.En estas elecciones se estrena el sistema de identificación biométrica, que consiste en el escaneo de la huella digital del votante, con el propósito de evitar la suplantación de identidad o la duplicidad del voto.A su vez, el observador nacional Antonio Chinchilla denunció que activistas del gobernante Partido Nacional (PN, derecha) entregan dinero a electores en los alrededores de la escuela John F. Kennedy, donde se permite además el ingreso de teléfonos celulares a las JRV.Desde el municipio Tocoa, departamento de Colón, una ciudadana denunció que no pudo votar porque no aparece en el censo, pese a que se "enroló" (registró) para hacerlo en tiempo.Los comicios comenzaron con cierto retraso en varios de los 5.755 centros de votación habilitados por el Consejo Nacional Electoral, que puso las líneas telefónicas *107 y *108 a disposición de la ciudadanía para la denuncia de irregularidades en el proceso electoral.Observadores internacionalesEl retraso en la apertura de algunos colegios electorales debido a la llegada tardía del equipo o la inexperiencia de los funcionarios fue confirmado por los observadores internacionales.Herrera agregó que muchos centros de votación abrieron varios minutos después de las 07:00 hora local (13:00 GMT), la hora estipulada para el inicio del sufragio, aunque lo achacó a los problemas naturales en este tipo de procesos masivos.El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) acreditó a unos 7.000 observadores, de ellos 400 extranjeros, para monitorear la fluidez y transparencia de los comicios para elegir al presidente, los diputados del Congreso y el Parlamento Centroamericano, así como los alcaldes de los 298 municipios.La misión de observación electoral de la Unión Europea confirmó en redes sociales que verificó el proceso de apertura de las juntas receptoras de voto, así como su trabajo, y otro tanto hace una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA).Las misiones internacionales han insistido en que no se pronunciarán sobre el proceso mientras dure, y solo el próximo 30 de noviembre emitirán un reporte preliminar, preámbulo del informe definitivo, a más tardar en 30 días.Cerca de 5,2 millones de personas están llamadas en Honduras a votar este 28 de noviembre para elegir al presidente de la República, tres vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 298 alcaldes.

