https://mundo.sputniknews.com/20211128/el-embajador-ruso-en-londres-advierte-de-un-riesgo-de-guerra-entre-rusia-y-occidente-1118734571.html

El embajador ruso en Londres advierte de un riesgo de guerra entre Rusia y Occidente

El embajador ruso en Londres advierte de un riesgo de guerra entre Rusia y Occidente

LONDRES (Sputnik) — El embajador ruso en Londres, Andréi Kelin, advirtió de la existencia de un riesgo de conflicto bélico entre Rusia y Occidente a medida que... 28.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-28T12:25+0000

2021-11-28T12:25+0000

2021-11-28T12:26+0000

internacional

rusia

reino unido

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/16208/80/162088075_0:0:892:503_1920x0_80_0_0_2cda5047e2d79464ef8b7e94286278c0.jpg

El embajador indicó que debe haber una "desescalada total" entre Rusia y el Reino Unido para evitar una "guerra caliente"."Estas negociaciones deben continuar, tenemos que llegar a una reducción de la tensión", subrayó Kelin.El diplomático señaló que Rusia hizo propuestas a las que todavía no ha recibido una respuesta y reiteró que su país no planea incursionar sus tropas en Ucrania.A la pregunta de si Rusia respondería a los movimientos de la OTAN hacia la frontera oriental de Ucrania, el embajador dijo que sería "otra escalada de tensiones".Rusia ha rechazado repetidamente las acusaciones de agresión por parte de Occidente y Ucrania, subrayando que no amenaza a nadie y que las acusaciones sobre una supuesta "agresión rusa" son una excusa de la OTAN para desplegar más equipos militares cerca de sus fronteras y ocultar así sus propias acciones.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

https://mundo.sputniknews.com/20211127/el-embajador-ruso-en-eeuu-rusia-no-va-a-atacar-a-nadie-1118728135.html

https://mundo.sputniknews.com/20211126/eeuu-no-tiene-planes-de-una-presencia-permanente-en-flanco-oriental-de-la-otan-1118697417.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, reino unido, otan