Rusia denuncia que la ayuda de Occidente a Bielorrusia agudiza la situación

Rusia denuncia que la ayuda de Occidente a Bielorrusia agudiza la situación

MOSCÚ (Sputnik) — Occidente está tratando de "ayudar" a Bielorrusia agudizando la situación en el país, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de... 27.11.2021, Sputnik Mundo

"Se trata de una especie de institucionalización de la injerencia en los asuntos internos de un estado soberano. (...) La idea de los participantes resulta evidente: convencer a los bielorrusos del antiguo dicho de que 'el extranjero les ayudará'. Y al mismo tiempo, mostrar una vez más que no escatiman dinero para la democracia", escribió Zajárova en su canal de Telegram, criticando la última conferencia internacional organizada por Austria sobre Bielorrusia.La diplomática explicó que en Viena se llevó a cabo un evento singular, en el que Alemania, Austria, varios países de la UE y la excandidata presidencial bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya discutieron cómo "mejorar a Bielorrusia" y agregó que "no cabe la menor duda: el extranjero va a ayudar al pueblo bielorruso de la manera habitual: no invirtiendo en la economía, sino caldeando la situación dentro del país".La portavoz agregó que en la reunión las partes de ninguna manera abordaron el problema de "los 3.000 migrantes que están en la frontera" de Bielorrusia.El pasado 22 de noviembre Viena convocó una reunión en formato virtual dedicada a la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Minsk no participó en la videoconferencia.Cerca de la frontera entre Bielorrusia y Polonia en noviembre surgió un campamento improvisado con más de 2.000 inmigrantes, kurdos en su mayoría.Sus habitantes intentaron forzar la frontera, pero los agentes de seguridad polacos lo impidieron, usando medios antidistubios.Las autoridades de Bielorrusia acondicionaron un centro de apoyo logístico para albergar a los inmigrantes.Últimamente Lituania, Letonia y Polonia están denunciando una avalancha de cruces ilegales de su frontera desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones.

